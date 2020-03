Stop al trasporto di passeggeri verso la Sardegna. Il ministero dei Trasporti dopo l’appello del presidente della Regione, Christian Solinas, ha disposto la sospensione dei collegamenti aerei e navali per il trasporto passeggeri da e per la Sardegna. Il decreto firmato dalla ministra Paola De Micheli, già operativo e valido fino al 25 marzo, permette soltanto i voli tra Roma Fiumicino e Cagliari, mentre sulle navi potranno viaggiare solo le merci. Il trasporto delle persone su traghetti e velivoli può avvenire soltanto su autorizzazione della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze. Il Ministero ha giustificato la decisione “per contrastare il diffondersi del Covid-19 in Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell’organizzazione sanitaria della stessa Regione”.

La Sardegna è attualmente l’unica regione che viene messa in completa quarantena. Nell’Isola si è arrivati a 50 casi ma nessun focolaio, tutti i contagi sono stai importati: in alcuni casi da sardi che erano stati nella Penisola per lavoro o da contatti con cittadini provenienti extra territorio. Anche per questo motivo il governatore Solinas aveva più volte sollecitato il governo a prendere misure drastiche per la Sardegna che oggi è la prima parte dell’Italia ad essere praticamente isolata.

“Un provvedimento fondamentale, in questa fase cruciale, per proteggere la popolazione sarda dal propagarsi del virus. Un sacrificio ulteriore per i sardi, ma utile in questa battaglia. Non è in alcun modo pregiudicato l’approvvigionamento delle merci”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l’accoglimento, da parte del Governo, della richiesta da lui inoltrata più volte per ottenere il fermo degli arrivi in Sardegna tramite collegamenti aerei e marittimi. Un plauso all’intervento del Ministero arriva anche dal Partito democratico della Sardegna: “Non possiamo che giudicare positivo il provvedimento della ministra De Micheli che, accogliendo anche le nostre richieste e sollecitazioni ha siglato il provvedimento che impone una stretta sui collegamenti ma soprattutto sul passaggio delle persone. Un atto necessario e responsabile per tutelare la salute di tutti quanti in un momento delicato da cui si potrà uscire solo attraverso un rigoroso rispetto delle regole e delle disposizioni”.

La misura del Governo è stata applaudita dal presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, che ha diffuso un video nel quale ha rignraziato Solinas perché la misura accolta da Roma “è stata fortemente voluta dai sindaci della Sardegna che hanno sostenuto il presidente della Regione in questa delicata fase”.

