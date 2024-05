Consegnate in Prefettura a Cagliari le Stelle al Merito del Lavoro: ecco i premiati

Questa mattina in occasione della Festa del Lavoro, nella sala consiliare del Palazzo Regio di Cagliari, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose della Sardegna, si è tenuta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, conferite dal Presidente della Repubblica.

La cerimonia ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, del Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, dell’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa, e del dirigente dei Servizi finanziari del Comune di Cagliari, Francesca Brundu, in rappresentanza del Commissario Straordinario del Comune di Cagliari. A seguire, gli interventi del capo dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Cagliari e Oristano, Irene Rosaria Cammarata, e del Console Regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro, Graziano Manca.

Si è svolta, quindi, la consegna delle decorazioni ai benemeriti della Sardegna, insigniti dal Presidente della Repubblica per l’anno 2024 con la Stella al Merito del Lavoro.

L’importante onorificenza è destinata a ricompensare le lavoratrici ed i lavoratori che nel corso della carriera si siano distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità ed è stata consegnata a 25 nuovi Maestri del Lavoro, provenienti da tutta l’Isola ed impiegati nei vari settori produttivi.

Di seguito, l’elenco dei cittadini sardi insigniti della Stella al Merito del Lavoro:

Campo Orazio Pietro e Caria Maria Cecilia, entrambi impiegati in pensione rispettivamente della Special Car s.p.a. di Oristano e della Special Car s.p.a. di Elmas; Chessa Giovanni, impiegato in pensione della Cassa Edile del Nord Sardegna – Sassari; Colombu Annalisa, impiegata della Enel Grids s.r.l. – Cagliari; Desole Angelo, impiegato in pensione della Cassa Edile del Nord Sardegna – Sassari; Fiori Monica, impiegata della Ditta Claudia di Militello Claudia – Oristano; Guido Anna, impiegata di Poste Italiane s.p.a. – Nuoro; Lai Valentina, inquadrata come quadro della E-distribuzione s.p.a. – Cagliari; Loche Franca, inquadrata come quadro della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Gruppo BNP Paribas – Cagliari; Marini Giuseppe, impiegato ex op. di Enel Produzione s.p.a. – Portoscuso; Mazoni Maria Antonietta, inquadrata come quadro del Banco di Sardegna s.p.a. – Tonara; Murgioni Gianluca, impiegato ex op. dell’Eso s.r.l. – Sarroch; Murroni Giuseppe e Nonne Elisa, rispettivamente operaio ed impiegata della Nuova Special Car s.p.a. di Elmas; Olla Pierpaolo, operaio della ditta Vacca Nicola di Vacca Nicola e Gianmauro s.r.l. Gruppo Special Car – Elmas; Perra Giovanni, inquadrato come quadro di Poste Italiane s.p.a – Cabras; Picci Luciana Alessandra, impiegata della Interservice s.r.l. – Cagliari; Pirone Bruno e Ruggiu Vanda, entrambi inquadrati come quadri rispettivamente del Banco di Sardegna s.p.a. – Sassari e del Banco di Sardegna s.p.a. – Bosa; Salaris Antonio, inquadrato come quadro della Malesci Istituto Farmacobiologico s.p.a. – Regione Sardegna; Sangiovanni Eugenio, Dirigente dalla A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. – Regioni Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte; Scura Giuseppe, Dirigente della Confcommercio Sud Sardegna – Cagliari; Serra Marco Antonio, impiegato di Enel Produzione s.p.a. – Assemini; Sini Giovanni Battista, impiegato della Fiume Santo s.p.a – Fiume Santo (SS); Vacca Ferdinando, inquadrato come quadro ex op. pens. della Special Car Group s.p.a. – Elmas.