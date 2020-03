Oltre all’ordinanza sui 1.300 forestali della Sardegna che dovranno controllare che le persone in quarantena rispettino l’isolamento domiciliare, il presidente della Regione, Christian Solinas, ha emesso anche una seconda ordinanza che limita il trasporto locale, “sempre con l’obiettivo di combattere la diffusione del coronavirus”, è scritto nel documento.

“Il presidente dispone che siano garantiti esclusivamente i servizi essenziali. In particolare devono essere ridotti del 50 per cento i trasporti su terra”, si legge. Drastichi tagli, sempre con carattere temporaneo, sono stati disposte anche anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza”, è scritto. Quanto ai colegamenti via terra, l’ordinanza avrà effetto sull’organizzazione dell’Arst e di tutte le società private del settore, noncheè su tutte le municipalizzate del trasporto pubblico locale che devono riorganizzare adesso l’offerta. Stesso discorso per le compagnie di navigazione che collegano Carloforte, La Maddalena (nella foto) e Santa Teresa.

Clicca qui per leggere il testo integrale