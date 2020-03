Con l’ultimo caso riscontrato al Policlinico sassarese salgono a 39 le persone trovate positive in Sardegna. Lo rileva la Regione. Di queste si trovano 11 nella Città metropolitana di Cagliari, quattro nella Provincia del Sud Sardegna, due a Oristano, 18 a Nuoro e quattro a Sassari. Complessivamente sono stati effettuati 303 test: 261 i casi negativi accertati e tre analisi ancora in corso. Dei positivi, 19 sono asintomatici e 20 presentano sintomi. I ricoverati sono 12, tutti in terapia non intensiva, mentre 27 sono in isolamento domiciliare. Nell’Isola ancora nessuno è stato ancora dichiarato guarito.

Intanto la Regione ha varato il piano d’emergenza per contrastare l’avanzata del virus Covid-19. Sono già centinaia i cittadini in quarantena perché sono entrati a contatto coi contagiati e, sopratutto, il numero di casi è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Anche in modo sensibile, se l’evoluzione segue quella delle altre regioni. Per evitare di farsi trovare impreparati, la Giunta regionale (che può contare su 60 milioni stanziati con la Finanziaria grazie a un accordo bipartisan in Consiglio regionale) ha approvato ieri sera il ‘Piano strategico per l’attivazione progressiva di strutture di area critica‘ che prevede la divisione dell’Isola in due macroaree, Nord e Sud, e un piano di emergenza articolato in quattro fasi che si attiveranno a seconda del livello di emergenza (leggi l’articolo).

L’emergenza resta altissima in tutta la Sardegna. Massima e straordinaria, come nel resto del Paese. Ieri notte il premier Giuseppe Conte ha annunciato misure di contenimento del virus ancora più restrittive: da oggi e sono al 25 marzo devono restare chiuse tutte le attività che non vendono beni di prima necessità. Clicca qui per consultare il documento integrale di sei pagine.