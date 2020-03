“Attivare subito, con assoluta urgenza, un tavolo di confronto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome”. È la richiesta avanzata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per fare chiarezza con urgenza sul decreto che fissa le nuove regole per l’emergenza coronavirus. Alla proposta hanno aderito i presidenti di Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Umbria, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sardegna. La proposta è stata accolta dal premier che ora incontrerà in videoconferenza i governatori e gli assessori alla Sanità. partecipa anche il sardo Mario Nieddu, che ha disdetto una conferenza stampa convocata in serata per spiegare le iniziative appena prese dalla Regione Sardegna.