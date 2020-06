Un unico lungomare da Giorgino al Poetto. E poi la pianificazione di un nuovo quartiere all’ingresso della città, tra viale La Plaia e il molo Rinascita, (l’area in rosso nella foto) e la riqualificazione dell’area della Fiera. Sono alcuni dei punti chiave del protocollo d’intesa firmato a Palazzo Bacaredda dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Giorgio Angius, e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana. Si tratta di un accordo strategico sulla condivisione delle scelte future con particolare riguardo al processo di formazione e di approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale. “La realizzazione di una grande lungomare che dia un nuovo aspetto alla città di Cagliari, è uno degli obiettivi più qualificanti delle linee programmatiche di mandato di questa amministrazione e realizzabile in accordo con l’Autorità portuale”, spiega il sindaco Truzzu.

Porto e Comune hanno trovato l’intesa per remare nella stessa direzione. “Puntiamo a dare, innanzitutto, maggiore certezza nella programmazione degli interventi infrastrutturali nelle aree oggetto dell’intesa e, allo stesso tempo – sottolinea Deiana -, miriamo a garantire maggiore chiarezza e celerità nell’iter istruttorio di tutte quelle istanze di concessione demaniale che perverranno al nostro ente”. L’accordo siglato in Municipio prevede sforzi comuni per la “valorizzazione e sviluppo urbanistico delle aree fronte mare tra il molo Ichnusa e il margine orientale del canale e della laguna di Santa Gilla, compresa la realizzazione del nuovo quartiere tra viale La Plaia e il molo Rinascita“, ma anche per la “riqualificazione urbanistica delle aree fronte mare tra il canale di San Bartolomeo e il molo Ichnusa, comprese le ‘aree retroportuali‘ (area Fiera tra viale Colombo e viale Diaz)”.