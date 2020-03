È salito a quindici il numero dei malati di coronavirus in Sardegna, con un 7 marzo che fa segnare il record negativo pari a sette nuovi contagi registrati dall’Unità di crisi regionale. Gli ultimi tre della giornata sono stati accertati a Oristano, Olbia e Nuoro e si aggiungono ai due di Cagliari, al caso di Sardara e a quello del paziente lombardo che si trova attualmente nell’Isola. Il dato è aggiornato alle 23,29, orario in cui dall’Unità di crisi è stato spedito ai giornali l’aggiornamento finale della giornata.

In Sardegna il primo malato accertato risale al 2 marzo scorso, col ricovero di un imprenditore 42enne al Santissima Trinità di Cagliari, ospedale dove ha preso il Covid-19 anche un medico del reparto Infettivi. Poi ecco il docente universatario residente a Sassari; la ricercatrice barbaricina che ha contagiato anche il compagno. Ancora: la donna di Iglesias, pure lei medico; due persone a Quartu, di cui una suora che è stata a un incontro di preghiera in Lombardia. Due, invece, i due pazienti sardi col coronovirus ricoverati in strutture fuori dall’Isola: precisamente una donna allo Spallanzani di Roma e un uomo al Sacco di Milano.

Dalle 8 alle 20 è sempre attivo il numero verde dove si può chiamare per chiedere chiarimenti e segnalare dubbi. Il telefono a disposizione è 800 311 377. Gli operatori che rispondono, e la cui formazione è in continuo aggiornamento, rimandano ai medici di famiglia nel caso in cui non si è stati né fuori dall’Isola né si è sicuri di aver avuto contatti con persone malate. Queste sono le esperienze raccontate da alcuni nostri lettori.