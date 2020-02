Task force regionale operativa sul fronte dell’emergenza coronavirus in Sardegna. Come riportato dai quotidiani sardi e confermato all’Ansa da fonti della Regione, il sardo risultato positivo alla prova del tampone e assistito in Lombardia è di Cagliari, dove è stato diversi giorni fa. Secondo quanto si apprende, infatti, il primo sardo contagiato dal virus fa spesso la spola tra il capoluogo sardo e Milano per motivi di salute. Adesso si trova ricoverato all’ospedale Sacco di Milano. In quarantena, sempre nel capoluogo lombardo, anche la sua famiglia. L’uomo ha figli piccoli, quindi si presume che sia abbastanza giovane.