Continua ad aumentare, come previsto, il numero di contagi dal coronavirus in Sardegna. Il dodicesimo caso riguarda un paziente lombardo che si trova a Cagliari ed è risultato positivo al virus Covid-19. La notizia arriva dall’Unità di crisi della Regione, che trasmette le comunicazioni ufficiali sui nuovi casi che vengono riscontrati. “Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato accertato in serata dall’Unità di crisi – si legge nella nota -. Si tratta di un uomo, attualmente ricoverato in ospedale a Cagliari, proveniente dalla Lombardia. Le sue condizioni non sono gravi”.

“L’Unità di crisi regionale, nel ricordare l’importanza dei comportamenti individuali per l’abbattimento della circolazione del virus, raccomanda l’auto-isolamento nel proprio domicilio o in altra sede, per almeno 14 giorni – ricordano dalla Regione -, a chiunque abbia il sospetto di essere entrato in stretto contatto con persone risultate positive al coronavirus. Chi si dovesse trovare in questa situazione dovrà inoltre telefonare al numero verde 800311377, dalle ore 8 alle ore 20, per informare gli operatori delle proprie condizioni e delle circostanze del contatto con la persona la cui positività è stata accertata”.

Il paziente lombardo è il dodicesimo caso registrato nell’Isola e arriva a poche ore di distanza da altri tre segnalati dall’unità di crisi della Regione: due a Cagliari e uno a Sardara. Quest’ultimo è rientrato da poco da un viaggio e si è messo da solo in isolamento mentre per i due casi nel capoluogo, uno è entrato in contato con un altro paziente sardo positivo al virus e l’altro con un parente arrivato dalla Penisola. I quattro nuovi casi di oggi si sommano all’imprenditore 42enne di Cagliari che è stato il primo ad ammalarsi, il 2 marzo scorso, dopo una fiera a Rimini. Poi c’è stato il docente universitario che insegna a Sassari, il secondo malato da quanto è scattata l’emergenza arrivava da un soggiorno a Udine. Nella città friulana ha trascorso qualche giorno anche la ricercatrice di Nuoro che ha partecipato allo stesso convegno di Agraria al quale era presente il professore. La donna barbaricina ha poi infettato il proprio compagno. Positiva al tampone pure un’altra donna residente a Iglesias. Il sesto caso è stato quello del medico dell’ospedale Santissima Trinità, dove è ancora ricoverato l’imprenditore 42enne. Si aggiungono alla lista anche i due contagiati di Quartu, di cui si è avuta notizia ieri.

Se il dodicesimo caso è il primo che riguarda un paziente non sardo nell’Isola, all’elenco si aggiungono due isolani ricoverati oltre il Tirreno: una sassarese allo Spallanzani di Roma e un cagliaritano al Sacco di Milano.