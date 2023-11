Il Cagliari ritrova Pavoletti per la sfida col Genoa. Pronto anche Lapadula

Il Cagliari, reduce dalla notte di gloria in Coppa Italia contro l’Udinese, ritrova Pavoletti, Mancosu e Luvumbo, rimasti ieri a lavorare ad Assemini in vista della gara di domenica contro il Genoa. A poche ore dal ritorno dal Friuli, squadra di Ranieri subito in campo già da questa mattina nel centro sportivo rossoblù. Molto entusiasmo per la seconda vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia. Unica nota negativa l’infortunio di Di Pardo: problema ai flessori della coscia destra. Da valutare.

Con Ranieri che sulla fascia destra ora ha solo Zappa: per il ritorno di Nandez bisogna aspettare dicembre. Sempre meglio, invece, Lapadula. Ieri l’attaccante italo-peruviano è entrato nella ripresa, ha segnato il gol decisivo all’ultimo minuto dei supplementari a Udine e ha trascinato il Cagliari verso una nuova avventura agli ottavi di Coppa Italia contro la sua ex squadra, il Milan. Tanta corsa e voglia di fare: a Udine ha dimostrato di essere pronto (magari non a tempo pieno) per la gara di domenica con un’altra sua vecchia conoscenza, il Genoa. L’ultima gara era stata quella dei playoff con il Bari, ieri il ritorno con gol dopo il lungo infortunio.