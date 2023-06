Il Cagliari prepara il ritorno in Serie A. Ritiro dal 10 luglio e poi subito tre amichevoli

Il Cagliari inizia a preparare il ritorno in Serie A dopo l’impresa di Ranieri e i suoi culminata con la finale playoff a Bari. Il 10 luglio inizia il ritiro per impostare la stagione. Prima il raduno al Centro sportivo di Assemini. Dopo i primi due giorni dedicati ai test e alle visite, via al lavoro sul campo al ritmo di doppie sedute giornaliere sui prati di casa. La prima parte del precampionato terminerà venerdì 21 luglio con la settima edizione del “Trofeo Sardegna” al Bruno Nespoli di Olbia contro i bianchi dell’ex giallorosso (della Roma) Leandro Greco.

Il gruppo si sposterà in Valle D’Aosta da lunedì 24 luglio: nel pomeriggio è in programma il primo allenamento nel ritiro di Saint Vincent-Châtillon, che si chiuderà venerdì 4 agosto. In fase di definizione il programma delle amichevoli. I rossoblù hanno individuato nell’hotel Miramonti di St.Vincent il punto di riferimento dove alloggeranno la squadra e l’intero staff, mentre gli allenamenti quotidiani dei ragazzi di mister Ranieri si svolgeranno allo stadio E. Brunod di Châtillon.

“La scelta di svolgere la seconda parte del nostro ritiro precampionato nel comprensorio di Châtillon-Saint-Vincent ci permette di coniugare la necessità di una località a forte tradizione e vocazione calcistica ad un territorio in cui possiamo abbracciare i tantissimi conterranei e tifosi rossoblù residenti nella zona – afferma Stefano Melis, direttore business & media del Cagliari -. Nella collaborazione con la Regione Val d’Aosta ci sono tutti gli ingredienti per un progetto di grande prestigio, all’insegna dei più sani valori dello sport, dell’identità e della promozione delle rispettive tradizioni”. “L’idea di un ritiro del Cagliari calcio in Valle d’Aosta nasce grazie a contatti diretti tra il club e strutture locali – spiegano il governatore Renzo Testolin e l’assessore al Turismo, Giulio Grosjacques – ed è stata accolta dalla Regione con forte interesse. In particolare, nelle prossime settimane, su iniziativa della stessa società sportiva, lavoreremo a un possibile accordo di tipo promozionale per veicolare l’immagine della Valle d’Aosta sui canali comunicativi e social della squadra e valuteremo eventuali collaborazione per le prossime stagioni”.