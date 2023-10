Regionali, rinviato il tavolo del centrosinistra. Serve una quadra sul nome del candidato

È stato rinviato al prossimo sabato, 14 ottobre, il tavolo politico del campo largo del centrosinistra previsto per oggi alle 17. Ufficialmente solo una motivazione organizzativa per lo slittamento della riunione dei delegati che stanno lavorando di sartoria per trovare una quadra sul nome del candidato, ma sicuramente serve ancora del tempo, viste anche le fughe in avanti, per trovare gli equilibri tra gli alleati. L’ex governatore Renato Soru ha dichiarato di sentirsi già in campo e ha trovato la sponda degli indipendentisti di Liberu, mentre il M5s sostiene l’ex sottosegretaria Alessandra Todde.

Prosegue invece il tavolo programmatico, che sotto il coordinamento di Cesare Moriconi (Pd) anche oggi ha riunito i rappresentanti della coalizione. Il lavoro sul programma è tenuto parallelo a quello del tavolo politico, “perché a prescindere dal nome, il programma sarà la base che tiene insieme la coalizione”, ha sottolineato Moriconi.

Base che per Francesco Agus, dei Progressisti, potrà essere fondamentale anche per le prossime amministrative, in particolare a Cagliari e Sassari. Il partito aveva posto come condizione che il nome del candidato governatore venisse fuori insieme ai candidati per i due capoluoghi: “La Regione in questa fase è demolita, chi governerà la Sardegna dovrà ricostruirla e non potrà che fare leva anche sulle amministrazioni locali”.