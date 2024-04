Comunali a Cagliari, il ‘campo largo’ apre alle alleanze: “Ma solo liste civiche”. Progetto Sardegna di Soru attacca

Alla fine il ‘campo largo‘ a Cagliari potrà aprirsi ma solo alle “liste civiche”. Il no a un allargamento dei confini della coalizione – nell’aria da giorni – ora è messo nero su bianco. Il tavolo di coalizione del centrosinistra – che sostiene la candidatura di Massimo Zedda alle Comunali – esclude quindi che l’alleanza possa includere anche chi, pur nel campo progressista, ha sostenuto la corsa di Renato Soru alle Regionali come Azione e +Europa. La nota parla quindi di “liste civiche che contribuiscano in maniera coerente con la coalizione democratica, progressista, riformista e con il progetto programmatico e politico che ha permesso di vincere le recenti elezioni Regionali”.

Progetto Sardegna di Renato Soru attacca e parla di Zedda – che coi Progressisti era tornato nel Campo largo dopo un pezzo di strada percorso con la Coalizione sarda dell’ex governatore – come di “un candidato sotto tutela del M5s, che ne limita anche la libertà di dialogo e confronto con le altre forze politiche democratiche del centrosinistra”. “Il movimento Progetto Sardegna prende atto delle dichiarazioni rilasciate ieri – si legge in una nota – e ribadisce il suo percorso di coerenza: come nel recente passato abbiamo dato priorità a un progetto e a un metodo, respingendo tutte le offerte di compensazioni politiche, altrettanto coerentemente Progetto Sardegna continuerà a lavorare autonomamente sul territorio. Lasciamo a tempi migliori la possibilità di discutere alleanze, naturalmente, come la nostra storia racconta in maniera specchiata, nel centrosinistra”.



“Il campo largo si lascia andare a dichiarazioni su ‘cavalcate trionfali’ e minaccia liste di proscrizione – si legge ancora nel comunicato del partito di Soru – senza comprendere che è minoranza nella società sarda: la metà degli elettori non è andata a votare e quelli che l’hanno fatto hanno scelto in maggior parte le liste di centrodestra. Su queste fondamenta esilissime, in Sardegna ora opera un governo regionale già messo sotto tutela da Conte con l’indicazione del segretario generale e di un Rombo di tuono alla sanità, già sottosegretario grillino nel Governo Conte-Salvini“.