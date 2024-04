Comunali a Cagliari, Massimo Zedda lancia la sua candidatura. “Totale sintonia con Todde, sarà utile per la città”

La presentazione ufficiale della candidatura di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari con il campo largo è avvenuta alla presenza anche della governatrice, Alessandra Todde. Il motivo è chiaro: mostrare una sintonia totale tra Comune e Regione e valorizzare la combo sul piano delle decisioni politiche nell’armonia tra le due istituzioni, che potrebbero avere lo stesso colore politico e gli stessi confini della maggioranza. Lo stesso presidente dei Progressisti lo sottolinea: “Pensate a cosa significa per la Città metropolitana avere al fianco la Regione per la riqualificazione della 554. Pensate cosa significherebbe ottenere dalla Regione Buoncammino e gli spazi di Calamosca per riqualificarli”. Inoltre “per la complessità di alcuni investimenti, bisogna avere al fianco gli assessorati regionali perché sblocchino le procedure per gli investimenti”.

La candidatura dell’ex sindaco di Cagliari è ufficialmente in campo. Ancora in corso le trattative su eventuali nuovi ingressi all’interno della coalizione. Su questo Todde ha detto: “Si tratta di una discussione all’interno del tavolo e non è corretto entrarci”, premette. Per poi precisare: “Importante la coerenza del progetto e chi segue le trattative ha tutti gli strumenti per identificare chi possa essere utile e forte per sostenerlo. Come M5s non facciamo liste di prescrizione e distinzioni sulle persone: abbiamo stretto accordi, a seconda dei contesti, anche con Azione e Italia Viva. Quello che conta è la coerenza di quello che si va a proporre agli elettori”.

La posizione dei 5 stelle – e di diverse forze della coalizione, come Sinistra Futura – è: sì all’ingresso di liste civiche ma nessun allargamento a partiti che si sono trovati su un altro fronte alle Regionali (come Progetto Sardegna di Renato Soru, i centristi). Del resto è stato lo stesso Zedda a mettere le mani avanti ironicamente: allargamento sì “ma senza esagerare, certo non possiamo arrivare a candidare l’ex presidente Soru”. Ma la conferenza stampa serve anche per iniziare a delineare i percorso dei prossimi cinque anni, con una spiaggia a Sant’Elia, la riqualificazione di luoghi della cultura, il nuovo stadio, scuole di periferia. E poi la soluzione dei problemi legati ai cantieri aperti in città. E poi sulla competitor, Alessandra Zedda: “Non vogliamo consegnare la città alla Lega Nord, se non vogliamo avere qui tutti i giorni il ministro che tutta Europa ci invidia, Matteo Salvini”. Sparge parole di miele Alessandra Todde. “Finalmente ritroviamo visione e entusiasmo, che in questa città sono mancati negli ultimi anni. Cagliari deve tornare a essere centrale, ricucita nei suoi quartieri, rappresentare una eccellenza sara in Europa”. La coalizione, dice, “è forte e coesa e a Cagliari vogliamo proseguire il progetto iniziato con la Regione. Per una città modello che dia speranza a tutta la Sardegna.