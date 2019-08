È entrato nel cuore degli italiani per il suo ruolo del commissario Cattani nella fiction televisiva ‘La Piovra’, ma l’attore, regista e sceneggiatore, Michele Placido, vanta una lunga carriera di successi teatrali, televisivi e cinematografici. Stasera, alle 21.30 nell’anfiteatro di Monte Sirai, a Carbonia, sarà il protagonista del terzo atto della rassegna ‘Notti a Monte Sirai’ con lo spettacolo intitolato ‘Serata d’onore: un viaggio tra musica e poesia’, rassegna organizzata dall’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia e il cofinanziamento della Fondazione di Sardegna e della Regione.

Lo spettacolo di Michele Placido è un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra l’artista e gli spettatori. L’attore pugliese interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio. Non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani ed Eduardo De Filippo.

La rassegna rappresenta uno degli eventi principali della programmazione di ‘Estiamoinsieme 2019’, che ha l’obiettivo di “valorizzare ulteriormente un sito di fondamentale importanza sotto il profilo storico, turistico e culturale. Si tratta di un’iniziativa che riproponiamo alla luce della qualità artistica e del successo registrati nelle precedenti edizioni”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda.