Impresa, innovazione e arte si incontrano dal 14 al 16 novembre a Sassari, con “FriStart cooperation summit” e “Art Lab Net – Computation Clay“, due manifestazioni che ridaranno vita agli spazi espositivi del Mas.edu, l’ex saponificio ristrutturato a più riprese dagli anni Novanta fino al 2011, per diventare un Museo d’arte contemporanea, di fatto mai decollato. I tre giorni di eventi sono frutto dell’incontro fra due progetti internazionali di collaborazione transfrontaliera sviluppati da Italia e Francia marittima, finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale che in Sardegna hanno come attori l‘Università di Sassari (per il FriStart cooperation summit) e l’Accademia di Belle arti, Mario Sironi (per Art lab net – Computation clay). I due progetti sono stati presentati al Mas.edu, dal delegato del rettore al Trasferimento tecnologico, Gabriele Mulas, il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Antonio Bisaccia, il responsabile del progetto Art Lab Net, Daniele Dore.

I programmi. I due eventi condivideranno gli spazi del Mas.edu, trasformato in un vero e proprio laboratorio di idee, dove l’Accademia ha realizzato e sta sviluppando un Centro Risorse e di Innovazione per i Mestieri d’Arte composto da un FabLab artistico, spazi di co-working e incubazione di nuove imprese artigiane. L’evento durerà 3 giorni e comincerà il 14 novembre alle 15.30 con la presentazione del nuovo Centro Risorse e di Innovazione per i Mestieri d’Arte e con il “Computation Clay”, nuovi modi di lavorare l’argilla nell’arte e nel design a cura dell’artista ceramista di fama internazional,e Jonathan Keep. Con Fri Start, 40 idee imprenditoriali che arrivano da Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e dalla provincia francese Alpes-Côte d’Azur, si confronteranno nel Cooperation Summit, Si tratta di una vera competizione che vedrà le migliori otto idee premiate con premi in denaro e con la possibilità di approfittare di incontri transfrontalieri finalizzati al cross border venturing, per entrare in contatto con investi-tori potenzialmente interessati..