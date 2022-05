Poliziotti uccisi dalle Br, doppia cerimonia per ricordare Ollanu e Mea

(Ma.Sc.) – Un picchetto d’onore in piazza Nicosia e uno nella sede del Primo distretto di Polizia. Doppia cerimonia questa mattina a Roma per ricordare il brigadiere campano Antonio Mea e l’agente Pierino Ollanu, di Gergei, trucidati dai brigatisti rossi il 3 Maggio del 1979 davanti alla sede regionale della Dc.

In piazza Nicosia, come ogni anno, è stata organizzata una cerimonia nel giorno dell’anniversario dell’attentato terroristico con la deposizione di corone sotto la targa che ricorda i due poliziotti uccisi. In piazza questa mattina alle 11 c’erano tanti colleghi di Mea e Ollanu, funzionari di polizia, tra i quali il dirigente del Primo distretto di polizia di Roma, politici ed esponenti dell’amministrazione comunale, tra i quali il presidente della XII Commissione permanente Turismo, Moda, Relazioni Internazionali, Mariano Angelucci, i parenti degli agenti uccisi e molti cittadini.

Proprio Angelucci, sollecitato da alcuni colleghi di Mea e Ollanu, ha assicurato che porterà avanti la proposta di dedicare una strada o una piazza agli agenti uccisi, proposta che già in passato era stata avanzata ed era stata avviata una raccolta di firme, ma che non era stata raccolta da nessun politico. “Spero tantissimo che qualcuno del comune di Roma, diciamo il sindaco, si svegli ricordandosi che due poliziotti in piazza Nicosia hanno perso la vita in un vile attentato perpetrato dalle brigate rosse per servire le nostre istituzioni – scrive sul suo profilo Facebook, Tonino Rizzo, ex poliziotto amico di Ollanu e Mea -. Loro hanno perso la vita. Ma nessun politico si è preso la briga in questi anni per provare a fargli dedicare una via o qualcosa”.

E poi aggiunge: “Loro, vedendo una strada a loro dedicata, da lassù potrebbero dire: siamo morti per difendere le istituzioni, ma siamo e saremo sempre vivi nei loro pensieri, non siamo morti per niente”. Un appello accorato che adesso si spera venga raccolto e non finisca nel dimenticatoio come negli anni scorsi. Una seconda cerimonia si è tenuta nella sede del Primo distretto di Polizia dove si trova una seconda targa in memoria di Mea e Ollanu.

La tarda al Primo distretto di polizia a Roma

I colleghi in servizio al primo distretto tengono costantemente ‘sotto osservazione’ piazza Nicosia per evitare che, come accaduto mesi fa, sotto la targa dove oggi sono state poggiate le corone compaiano cassonetti e rifiuti. Il 10 maggio un cerimonia in ricordo di Pierino Ollanu si terrà anche a Gergei suo paese di origine.