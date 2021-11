Poliziotti uccisi dalle Br: rimossi per sempre i rifiuti sotto la targa

Sono spariti e, secondo quanto affermato dall’assessore all’ambiente del municipio I di Roma, Stefano Marin non saranno più piazzati sotto la targa in memoria di Antonio Mea e dell’agente Pierino Ollanu, di Gergei, trucidati dai brigatisti rossi il 3 maggio del 1979 davanti alla sede regionale della DC in piazza Nicosia a Roma.

Dopo gli articoli pubblicati da Sassate e Sardinia Post nelle ultime due settimane, dopo l’appello lanciato ieri da Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio, Andrea de Priamo e Lavinia Mennuni, consiglieri di Fdi al Comune di Roma e dopo l’articolo pubblicato oggi su ‘La Repubblica‘ questa mattina come per magia sono spariti una volta per tutte i cassonetti e i rifiuti che si trovavano proprio sotto la targa in ricordo dei due poliziotti .

La battaglia iniziata da Sassate e dalla nostra testata e quella portata avanti da due ex poliziotti che conoscevano Antonio Mea e Pierino Ollanu, ha dato finalmente i frutti sperati e tutta quella sporcizia, lo sfregio ai due agenti è finalmente sparito.

I cassonetti sono stati “spostati in un luogo più idoneo”, ha dichiarato l’assessore. Oggi sulle pagine di Repubblica sono comparse anche le dichiarazioni di alcuni sindacati di polizia che, finalmente, hanno preso posizione sulla questione, intestandosi una battaglia che fino al 15 novembre scorso sembrava non interessasse nessuno o quasi, visto che solo Tonino Rizzo e Giuseppe Basiricò, gli ex poliziotti amici di Mea e Ollanu, avevano già portato avanti il problema e nei giorni scorsi ci hanno messo la faccia andando a parlare sia con l’Ama che con i funzionari del Distretto di polizia di zona.

Questa mattina qualcuno ha provato ha lasciare comunque qualche scatola di cartone e qualche sacchetto, ma è stata subito rimproverato. Probabilmente sarà affisso un messaggio indirizzato ai residenti della zona per spiegare loro che i cassonetti per la differenziata sono stati spostati definitivamente.

Adesso si spera che quell’angolo di piazza Nicosia rimanga pulito, anzi, come vorrebbero in tanti la stessa piazza, oppure un’altra, venga intitolata a Mea e Ollanu, due vittime del terrorismo, due poliziotti che hanno dato la vita per la collettività.

Ma.Sc.