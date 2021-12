Vacanze amare per il Cagliari: penultimi e Giulini con il Covid

La sconfitta con la Juventus e il pareggio del Genoa con l’Atalanta rispediscono il Cagliari al penultimo posto solitario in classifica. Alle spalle dei rossoblù c’è solo la Salernitana che nei prossimi giorni rischierà di sparire dalla serie A e ieri non ha potuto giocare a Udine perché falcidiata dal Covid. Ma il virus si sta diffondendo sempre di più anche in Sardegna e non ha risparmiato il presidente del Cagliari: è stato il mister Mazzarri ieri a rivelare che Tommaso Giulini non ha potuto partecipare alla trasferta di Torino perché positivo: “Ho saputo che ha il Covid e mi dispiace, avremmo voluto un risultato positivo anche per lui”. La pausa delle feste di fine anno potrà servire a tutti per tirare il fiato e studiare il modo migliore per risalire la classifica: il 3 gennaio si apre il calciomercato e il giorno dell’Epifania il Cagliari torna in campo. Il 2022 ripartirà con la Sampdoria, l’unica squadra che i rossoblù sono stati in grado di battere in questa brutta prima parte della stagione.