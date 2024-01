Rugby in carrozzina, stage della polisportiva paralimpica a Selargius: “Per accogliere nuovi giocatori”

La passione per il rugby in carrozzina sta prendendo piede anche in Sardegna e la Sa.Spo. (prima polisportiva paralimpica dell’Isola) ne approfitta per creare nuove sinergie coinvolgendo le persone con disabilità, interessate a incentivare una disciplina che affina lo spirito di squadra, incrementa la propensione al sacrificio e elargisce parecchie soddisfazioni a chi si applica con costrutto e continuità. L’anno scorso un esordio emozionante, che – secondo gli sportivi – merita di essere coltivato ad oltranza.

Venerdì 2 febbraio 2024 la prima polisportiva paralimpica della Sardegna invita i più curiosi ad uno stage che si terrà nel Centro Sportivo di via Don Bosco a Selargius. Dalle 15 alle 18 i massimi dirigenti societari, lo staff tecnico che dirige la squadra di rugby e tutti i giocatori, che lo scorso anno si sono confrontati agonisticamente con le blasonate società della Penisola, sono pronti a fare gli onori di casa. Il capitano della squadra Stefano Perra: “Spero che lo stage serva a far conoscere questo sport e ci aiuti ad accogliere altri nuovi giocatori. Servirebbe tanta pubblicità in modo da raggiungere più persone possibili e far capire che lo sport aiuta tanto, nel corpo e nella mente”.

Negli ampi spazi al coperto di cui è dotata la struttura dispenseranno nozioni e pareri, forniranno prove pratiche, spiegheranno dinamiche e simulazioni di gioco attraverso l’interpretazione delle regole di base. Il tutto, assicurano dalla Società, in modalità giocosa e divertente per un approccio leggero. Per avere maggiori delucidazioni o dare la propria adesione si può scrivere una email a segreteria@saspo.it