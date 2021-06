Il 9 e 10 luglio il padel arriva in Sardegna per la “Lexus Padel Vip Cup“. Numerosi vip si sfideranno in Gallura, nella cornice di Poltu Quatu, per celebrare il recente inserimento ufficiale del Padel nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023 e dare sostegno alla Onlus WeWorld, che si occupa della salvaguardia dei diritti umani. Il torneo è stato suddiviso in un circuito di 4 macroaree che decreteranno una coppia vincitrice ciascuna. Si è svolto nei circoli delle città italiane ed è terminato il 27 giugno. Le 4 coppie amatoriali vincitrici sfideranno a Poltu Quatu i vip, a loro volta suddivisi in 6 coppie, nella finale e finalissima del 9 e 10 luglio. Da Francesco Totti a Ciro Ferrara, passando per Stefano Fiore, PierLuigi Pardo, Thomas Locatelli, Vincent Candela, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Jimmy Ghione e Giampiero Maini, oltre a tanti campioni del padel italiano. Ospite d’onore il presidente della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro.