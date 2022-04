L’Isola dei campioni: Francescoli a Cagliari e Ibra a La Maddalena

di Marcello Zasso



Mentre Zlatan Ibrahimovic seguiva la partita del figlio a La Maddalena, Enzo Francescoli riabbracciava i suoi tifosi a Cagliari. Due giganti del calcio oggi hanno attirato l’attenzione nelle due estremità dell’Isola. La sorpresa ai tifosi rossoblù è stata svelata ieri notte con le immagini del fuoriclasse di Montevideo dentro la Unipol Domus, lo stadio provvisorio realizzato vicino al glorioso Sant’Elia dove giocava col numero 9 sulla maglia Fos.

Il ritorno del Principe

Prima di Cagliari-Sassuolo, Francescoli è stato celebrato e abbracciato da chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare e da chi si è sentito raccontare un’infinità di volte il suo gol alla Sampdoria campione d’Italia e le perle che ha regalato nel suo triennio sardo, dall’estate dei Mondiali alla qualificazione in Coppa Uefa. ‘El principe‘ non è solo un giocatore del recente passato che scatena l’effetto amarcord-simpatia, ma uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Opinione condivisa anche da uno che nel mondo del pallone ha vinto tutto: al suo primogenito, Zinedine Zidane diede il nome Enzo in onore del ‘Flaco’. Oggi Francescoli ha avuto la fortuna di assistere alla vittoria del Cagliari col Sassuolo: dopo cinque sconfitte consecutive sono arrivati tre punti d’oro per cercare di restare in serie A.

Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, e Zlatan Ibrahimovic

Nelle stesse ore, a La Maddalena, Zlatan Ibrahimovic stava seguendo il calcio del futuro, il torneo internazionale ‘Talent Trophy‘. In Gallura si stanno sfidando oltre 700 under 14 e stamattina i padroni di casa dell’Ilva hanno affrontato i coetanei svedesi dell’Hammarby.

Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, e il fuoriclasse infortunato del Milan hanno seguito la gara insieme, ma con prospettive opposte: il primo cittadino sostiene la squadra più antica della Sardegna mentre Ibra – che ha quote della società – ha seguito la partita del figlio con la maglia dell’Hammarby. “La nostra isola non è solo meta balneare e questo scenario su altre forme di turismo come quello sportivo, culturale e sostenibile lo rivendichiamo con forza – ha commentato il sindaco dell’arcipelago -. Oggi mi godo questa splendida giornata di sole guardando Ilva-Hammarby insieme a Zlatan Ibrahimović. Ovviamente però tifando due squadre diverse”.

[Foto di Francescoli: CagliariCalcio]