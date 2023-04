La Dinamo Sassari sconfitta a Brindisi. l’Happy Casa vince per 92 a 58

Disastro Dinamo a Brindisi. I sassaresi di Bucchi hanno perso ieri sera in Puglia giocando una delle peggiori partite della stagione e incassando una sconfitta che fa suonare il campanello d’allarme, anche se per ora resta saldo il quarto posto in classifica con la stessa Brindisi che si porta però a -2.

Il punteggio finale di 92-58 per l’Happy Casa, con un distacco di 34 punti, ha bisogno di poche spiegazioni. Il Banco di Sardegna ha retto il ritmo solo nel primo quarto (chiuso avanti di un punto sul 21-20). Poi i sassaresi sono andati in confusione, trovando il canestro con il contagocce e subendo il gioco e la verve di Brindisi.

Inconcludente e imprecisa in attacco, con 24 palle perse, il 54% al tiro da due e il 22,7% da tre, la Dinamo è apparsa totalmente fuori condizione, non tanto fisica, ma mentale. Solo a metà del terzo quarto i sassaresi, trainati da un eccezionale Diop, si sono scrollati di dosso il torpore arrivando a -1 ma sbagliando più volte il canestro del sorpasso. Poi Bucchi ha tolto dal campo il senegalese per farlo rifiatare e la Dinamo è sprofondata senza più riuscire a risalire. Insieme a Diop si è salvato solo Dowe (16 punti), mentre il resto della squadra è andato completamente in tilt.

Ora coach Bucchi deve recuperare in fretta le energie mentali del gruppo. Fra due giorni si torna in campo: alle 20.30 PalaSerradimigni la Dinamo affronterà Trieste e sarà obbligata a vincere per conservare il quarto posto in classifica.