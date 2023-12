La boxe mondiale torna in Sardegna: sfida sul ring fra “Paky” Cappai e il francese Jeremy Bernandin

Grande attesa per un evento sportivo che riporta la boxe a livello mondiale in Sardegna: sabato 16 dicembre (dalle 18) al PalaPirastu di Cagliari, in via Rockfeller, l’imbattuto 23enne quartese Patrick “Paky” Cappai – tra i migliori NextGen europei – affronterà il francese Jeremy Bernandin. Nato e residente a Quartu Sant’Elena, Cappai è cresciuto in una famiglia di pugili: il padre(coach) Fabrizio Cappai (peso piuma Challenger Mondiale nel 1992 e Campione italiano nel 1994); il fratello Manuel (Nazionale olimpico a Londra 2004).

La sfida sul ring sardo sarà valevole per il Mondiale Silver Youth WBC dei piuma. “Un’importante occasione di promozione turistica per la Sardegna che continua ad investire negli eventi sportivi, consapevole che le dirette garantite da alcuni importanti media televisivi consentono di portare l’Isola nelle case degli sportivi”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, in occasione della presentazione di “Cagliari boxing night”.

Sul ring anche la sfida fra Nicola Mancosu e Christofer Salvatore (pesi Piuma, 6 rounds); Simone Pippia versus Enrique Coorsen Caceres (pesi Superwelter, 6 rounds); Stefano Lai versus Salvatore Malatino (pesi Welter, 6 rounds). Infine campionato Youth Silver WBC pesi Piuma: 10 rounds Patrick Cappai versus Jeremy Bernandin.