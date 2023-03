Il velista 17enne Pilloni entra nel progetto Young Azzurra. Obiettivo: i Giochi Olimpici

Classe 2006, Federico Pilloni è il secondo atleta emergente ad entrare a far parte del programma sportivo Young Azzurra. Il progetto nasce dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda di supportare giovani talenti della vela per il quadriennio olimpico 2021/2024 che abbiano come obiettivo la partecipazione a Campionati Nazionali, Europei, Mondiali e ai Giochi Olimpici.

Federico Alan Pilloni, cagliaritano, alla sua giovane età ha già collezionato importanti successi nazionali e internazionali nella classe IQFoil, che sarà classe olimpica a partire dai Giochi di Parigi 2024 per i quali Pilloni è alla ricerca della sua prima qualificazione. Nel 2022 Pilloni ha vinto nella categoria Under 19 l’IQFoil Youth and junior international games a Campione sul Garda e si è classificato al 3° posto nel Campionato mondiale youth and junior di Silvaplana, in Svizzera. A livello nazionale, il 2022 lo ho visto vincitore under 19 del Campionato Italiano Fiv classi in singolo, sempre nella categoria IQFoil.

Il talento isolano ha iniziato con il windsurf a soli 9 anni in occasione di un campus estivo sulla celebre spiaggia del Poetto, località che resta tra i suoi spot preferiti. Come tutti i giovani windsurfer si cimenta con la tavola di iniziazione, il Techno 293, dove si mette subito in luce.

Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

Il commento di Pilloni: “Per un giovane atleta sardo poter competere sui campi di regata internazionali con i colori dello Yacht Club Costa Smeralda è un’opportunità irripetibile. Sono orgoglioso di rappresentare un nome come quello di Azzurra, se prima ero determinato a fare bene adesso sento il dovere di ricambiare la fiducia riposta in me, non vedo l’ora di dare tutto me stesso in questa nuova avventura sportiva”

A partire da domani Federico prenderà parte all’evento IQFoil Games a Cadiz in programma fino al 12 marzo, per dirigersi poi a Palma di Mallorca per il Trofeo principessa Sofia, dal 31 marzo all’8 aprile. Una piccola pausa prima del Campionato europeo IQFoil senior in Grecia (8-14 maggio) e successivamente del Campionato europeo IQFoil Youth a Torbole (3-7 luglio). Verso fine anno parteciperà al Mondiale giovanile IQFoil, al Campionato italiano giovanile e al Campionato italiano classi olimpiche (Cico).

La selezione degli atleti Young Azzurra prosegue grazie alla collaborazione della Federazione italiana vela (Fiv), in particolare quella della III Zona (Sardegna). Michael Illbruck, Commodoro dello YCCS, ha dichiarato: “Teniamo molto al progetto Young Azzurra nato con l’obiettivo di supportare giovani atleti nella loro crescita sportiva e personale. Inoltre, siamo molto legati al nome Azzurra, imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all’America’s Cup. Contiamo di completare il gruppo degli atleti Young Azzurra prevedendo l’inclusione di giovani veliste talentuose.”