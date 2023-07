Coldiretti al Giro d’Italia donne: “La Sardegna e i suoi prodotti hanno risposto al meglio”

Il Giro d’Italia donne si tinge del giallo di Coldiretti. Torna in Sardegna la kermesse nazionale di ciclismo che dopo qualche giornata di stop è ripartita dall’isola con l’ottava tappa, da Nuoro a Sassari, dove ad attendere le atlete di tutto il mondo, oltre la linea del traguardo, anche Coldiretti che con il suo mercato di Campagna Amica ha messo al centro ancora una volta tutta la genuinità e qualità dei prodotti agricoli della Sardegna.

Un appuntamento di grande livello quello andato in scena sulle strade sarde, acceso proprio dalla presenza di Coldiretti, in collaborazione con l’amministrazione Comunale e la Polizia Municipale di Sassari. E proprio per l’occasione grazie ai produttori di Campagna Amica, le atlete e le istituzioni hanno potuto toccare con mano la bontà dei prodotti di eccellenza del territorio, esaltati anche dalle sapienti mani del cuoco contadino, Antonio Demontis, dell’agriturismo ‘Su Recreu’ di Ittiri, che ha organizzato l’ottimo agri – buffet messo a disposizione dei partecipanti per degustare i piatti preparati in tutta la loro freschezza

Dopo l’arrivo il presidente e direttore Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu ed Ermanno Mazzetti, sono stati chiamati a premiare le atlete arrivate sul podio.

“Anche per il Giro d’Italia di ciclismo, splendida vetrina per lo sport nazionale e internazionale, la Sardegna e i suoi produttori agricoli hanno risposto al meglio – hanno commentato il presidente e direttore – ancora una volta è stato il perfetto connubio tra sport e buon cibo a dimostrare come questi siano i veri pilastri del vivere sano le produzioni genuine e a chilometro zero del nostro territorio rappresentano sempre una certezza per la buona alimentazione di sportivi e cittadini”.

Il bis con Campagna Amica sarà ancora per domani quando partirà anche la nona tappa con l’ultimo appuntamento in Sardegna per la carovana in rosa che da Sassari porterà le atlete a Olbia.