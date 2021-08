Cagliari avanti in Coppa Italia: la squadra di Semplici batte per 3-1 il Pisa e conquista i sedicesimi di finale, in cui affronterà il Cittadella. Dopo due gol annullati nei primi minuti a Joao Pedro e Lucca nelle battute iniziali, i rossoblù sono passati in vantaggio al 28′ con una incursione solitaria di Marin, arrivato tutto solo davanti a Nicolas.

Il raddoppio, dopo un palo di Zappa, è opera di Godin al 36′: l’uruguaiano, schierato a sorpresa nonostante le voci di mercato, ha girato di testa su angolo di Marin e la palla, prima di finire in rete, è carambolata su Caracciolo. È un’autorete, ma Godin ha fatto quasi tutto. Poi gol tutto sardo al 48′ con Deiola su cross di Carboni.

Nella ripresa il Pisa ha accorciato le distanze con un bel colpo di testa al 20′ di Masucci. Esordio quindi con vittoria del nuovo nome dello stadio di Cagliari, Unipol Domus al posto della Sardegna Arena. E prima volta dell’ingresso con il Green pass. Controllo elettronico implacabile: qualcuno è stato rimandato indietro perché il Qrcode non era ancora attivo. Dopo tanto tempo si sono rivisti a Cagliari anche i tifosi, e anche quelli in trasferta: presente un piccolo gruppo arrivato dalla Toscana.