Basket, la Dinamo torna alla vittoria: contro Trieste finisce 103-80 ed è 4°

Nel turno infrasettimanale di campionato, la Dinamo Banco di Sardegna vince nettamente contro Trieste e ricaccia indietro i fantasmi affiorati nella batosta di Brindisi. I sassaresi di coach Piero Bucchi hanno dato prova di maturità e carattere reagendo con convinzione a un momento di flessione fisica e psicologica. Il risultato di 103-80 per la Dinamo non lascia dubbi sulla ritrovata verve dei biancoblu, che in realtà nel primo tempo hanno faticato non poco contro i triestini, dominanti a rimbalzo, e hanno chiuso sul 43-42. Nel terzo quarto si è acceso Bendzius che ha dato la spallata vincente mettendo a segno quattro triple e 14 punti (alla fine il suo tabellino segnerà 18).

La vittoria della Dinamo è stata soprattutto una vittoria di squadra, con un secondo tempo perfetto e ben sei giocatori in doppia cifra: Bendzius e un ritrovato Robinson 18, Dowe 17, Diop 15, Jones 12 e Kruslin 11. Citazione d’onore per il capitano Jack Devecchi che ieri ha siglato un record inarrivabile: 800 partite in maglia Dinamo. “Oggi la Dinamo non si è sciolta”, ha detto col sorriso sulle labbra il coach a fine partita. “Nel secondo tempo la squadra è stata più brillante e questo è un buon segno per la condizione atletica. Jones ha ritrovato ritmo e credo che dopo un mese e mezzo di infortunio abbiamo recuperato un giocatore dal peso specifico notevole”. La Dinamo conserva così il quarto posto in classifica tenendo a due punti di distanza Venezia, vincitrice a Brescia. Domenica sfida ‘impossibile’ in trasferta contro la capolista Virtus Bologna.