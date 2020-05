A due ore dalla fine del ‘Punto stampa’ col quale Christian Solinas ha annunciato che non è stato possibile calcolare l’Rt in 363 Comuni su 377, nel file inviato ai giornalisti alle 21,12 con tutti gli “indici non classificati”, viene fuori un documento ritoccato rispetto a quanto dichiarato dal governatore. Nella diretta Facebook, è stato Solinas stesso a dire che “a Cagliari l’Rt ha un valore superiore allo 0.5“, quindi non si può aprire nulla. Invece nella tabella diffusa alle 21,12 viene indicato un valore uguale per tutti i diciassette Comuni della Città metropolitana, conteggiato come media e pari allo 0,45. Così i Comuni che dispongono di un Rt non sono più quattordici, ma salgono a diciannove. E ciò contro la stessa slide proiettata durante il ‘Punto stampa’.

È evidente che Solinas stia provando a rendere meno amara la pesante sconfitta incassata oggi, nella quale è venuta fuori tutta l’inadeguatezza della strategia messa nero su bianco nell’ordinanza 20. Perché gli Rt su base comunale non esistono, come ieri avevano anticipato a Sardinia Post fonti interne al ministero della Salute. Ma nulla faceva pensare a manina di grillina memoria portata all’azione a fine serata in Regione.

Ma andiamo con ordine. Nel ‘Punto stampa’ delle 18,30, Solinas ha detto che l’Rt non si è potuto calcolare in quei Comuni “con un numero di contagiati inferiore a trenta”. Precisamente in 363 municipi, dove evidentemente – ma questo il presidente non l’ha detto – non sono stati fatti nemmeno tamponi per dimostrare i mancati contagi. Quindi il capo della Giunta ha illustrato la slide dove c’è la ripartizione dei positivi. A 363 si arriva sommando 246, 92, 15 e 10, cioè le prima quattro voci della tabella. Per arrivare a quota 377, che è il totale dei Comuni in tutta la Sardegna, ne mancano quattordici. Che sono stati indicati come quelli unici dove invece è stato possibile calcolare l’Rt.

Adesso invece i centri a cui è stato attribuito un indice di contagio sono improvvisamente saliti a diciannove, perché Solinas e la Giunta hanno deciso di attribuire un identico Rt a tutti i diciassette municipi della Città metropolitana. Un Rt che diventa farlocco e vale per Cagliari, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai e Villa San Pietro. A cui vanno sommati Ossi e Sassari, come si legge nel file delle 21,12. (al. car.)

