Solinas e Doria: “Medici da Cuba”. Il sindacato: “Rischio che non parlino l’italiano’

La sanità di Christian Solinas e Carlo Doria è immaginata importando medici da Cuba. Com L’Avana, la Giunta regionale è pronta a firmare un accordo. C’è una delibera, la numero 27/45 del 10 agosto in cui sono contenuti gli “indirizzi operativi in merito alla procedura per la sottoscrizione di una collaborazione per attività di supporto al Sistema sanitario della Sardegna”.

La delibera, come sempre, non è cliccabile. Quindi non è dato sapere quali servizi la Giunta intenda coprire con le assunzioni dei medici cubani. L’assessore Doria, sentito da L’Unione Sarda, si è limitato a evidenziare che in Sardegna esiste l’emergenza delle sedi periferiche, dove i medici non ci vogliono andare.

Ma a monte c’è un altro problema: la facoltà di Medicina a numero chiuso ha ridotto troppo la disponibilità di camici bianchi. Si aggiunga che in Italia esiste una norma che vieta le assunzioni degli specializzandi.

L’allarme contro le mosse di Solinas e Doria, sempre attraverso il quotidiano di Cagliari, lo ha sollevato Luigi Mascia, il presidente del sindacato dei medici Cimo. Il dottore riflette sul fatto di un rischio su tutti, ovvero il fatto che i camici bianchi di Cuba “non sappiano nemmeno parlare l’italiano”.

Nel nostro Paese l’impiego di medici cubani non è un fatto nuovo: durante la pandemia ci sono state Asl nazionali che hanno reclutato in maniera massiccia i camici bianchi dell’isola caraibica. La quale vanta una tradizione importante nella cura delle persone.