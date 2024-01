Regionali, prima riunione da candidato del centrodestra per Truzzu. Ma senza Lega e Psd’Az

di Andrea Tramonte

La partita nel centrodestra ormai è nazionale e la Sardegna non è che un tassello del conflitto (non più tanto) sotterraneo tra la Lega e Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni non intende ridiscutere la decisione del tavolo cagliaritano che ha indicato Paolo Truzzu – in accordo coi vertici romani di FdI – come leader alle Regionali del 25 febbraio. E il sindaco di Cagliari dice: “Mi sento il candidato governatore”. Non a caso oggi si è svolta una prima riunione operativa con le sigle che lo sostengono. La Lega però contesta la decisione e continua a insistere sulla “continuità”: ovvero il bis per Christian Solinas. Il problema per Salvini è grosso. La presidente del Consiglio fa pesare il suo risultato alle Politiche e i sondaggi che la accreditano poco sotto il 30 per cento. Questo significa riequilibrare le presidenze di Regione: l’unica al voto che vede un uscente di FdI è l’Abruzzo con Marco Marsilio, amico personale di Giorgia Meloni.

Nel mirino della premier c’è pure l’Umbria e anche in questo caso il presidente della Regione è del Carroccio. Ma la partita più importante è quella del Veneto: il voto sarà l’anno prossimo e Luca Zaia è al secondo mandato, per cui non potrebbe candidarsi a meno che il Parlamento non approvi una legge che introduca la possibilità di una terza corsa a Regionali e Comunali. E anche questo è nel tavolo delle trattative ed è oggetto di scontro tra i partiti del centrodestra. Per la Lega – insomma – resistere su Solinas nell’Isola significa difendere Donatella Tesei in Umbria e soprattutto il fortino Veneto, che vuol dire voti, relazioni e una roccaforte decisiva specie col fallimento del progetto di sfondamento al Centro-Sud che voleva il vicepremier. Ecco perché Salvini continua a far filtrare la voce che la Lega potrebbe sfilarsi e correre da solo col Psd’Az. Che poi questo accada è un altro paio di maniche. È inverosimile che il tavolo nazionale – che peraltro ancora non è stato convocato – possa ribaltare il risultato dell’accordo nell’Isola. Il tema semmai è quali contropartite riuscirà a ottenere la Lega e cosa riuscirà a difendere. A quel punto si capirà se la coalizione rimarrà unita o se si arriverà a uno strappo. Gli occhi sono puntati sui sardisti: ieri Antonio Moro in un’intervista all’Unione Sarda ha dichiarato che “La Sardegna ha bisogno di tutto fuorché essere governata dal sindaco di Cagliari”. Parole che sembrano una pietra tombale rispetto alla possibilità che il Psd’Az possa sostenere la sua corsa.

Intanto Truzzu ha convocato la prima riunione di coalizione e Lega e sardisti non hanno partecipato. “Noi lavoriamo per l’unità e abbiamo la volontà di lavorare con tutti: l’augurio è che presto possano essere con noi in squadra”, ha dichiarato il candidato del centrodestra prima del tavolo. Il focus dell’incontro svolto in videoconferenza è stato l’organizzazione in vista del 25 febbraio. Una riunione tecnica su deposito dei simboli (il 15) e presentazione delle liste (il 22) e poi naturalmente per mettere in moto la macchina in vista delle elezioni. Con l’auspicio, espresso dai partecipanti (Riformatori, Forza Italia, FdI, Alleanza Sardegna, Sardegna al centro 20 Venti, Idea Sardegna e le due Dc), che ci possa essere una ricomposizione. “Noi siamo in campo e iniziamo a organizzare la campagna elettorale – dice Antonello Peru – e siamo già oltre il discorso del tavolo nazionale. Il candidato è Truzzu e siamo già al lavoro. Naturalmente speriamo di recuperare anche Lega e Psd’Az”.