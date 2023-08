Presidente del Pd su Doria: “Ateneo di Sassari ha pronto per lui un incarico da direttore”

Carlo Doria può dormire sonni tranquilli. L’Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) di Sassari, di cui è un dipendente in aspettativa, ha preparato per lui un incarico di direttore di Dipartimento assistenziale integrato (Dai). La delibera sulla nomina l’ha scovata il presidente del Pd e consigliere regionale, Giuseppe Meloni, che nella seduta di ieri ha chiesto conto all’assessore alla Sanità, presente in Aula.

Doria, ortopedico prestato alla politica, prima senatore, poi trombato alle urne delle Pçolitoiche 2022 e infine recuperato da Christian Solinas due mesi più tardi con il rimpasto della Giunta, è stato indicato come capo dei Dai di Scienze motorie, neurologiche e riabilitative. L’ingaggio di Doria rientra in un più ampio pacchetto di nomine con le quali quali l’Aou ha ridisegnato l’organizzazione interna. Ma tant’è: siccome l’assessore è attualmente il titolare della Sanità regionale, va in aspettativa anche dal nuovo incarico. Sino a quando continuerà ad avere un mandato istituzionale.

Meloni in Aula l’ha presa larga, per vedere la reazione dell’assessore. “Nella deliberazione 842 del 31 luglio, a firma del Dg Antonio Lorenzo Spano, c’è un Carlo Doria nominato direttore di Dipartimento. Mi chiedo – ha proseguito il presidente del Pd isolano – se si tratti di un caso di omonimia”. Doria non ha potuto che ammettere l’ingaggio. Che apre una questione di opportunità politica grande così. Non fosse altro che Doria ha sempre detto di aver contribuito alla scrittura della riforma regionale di Solinas, quella stessa che adesso gli permette di incassare la promozione.

Ha detto ancora Meloni durante il suo intervento: “Prima dell’impegno politico, ricordo che l’assessore era direttore di una struttura complessa di rango inferiore. Vuol dire che appena concluderà il mandato in Giunta, avrà pronto un posto migliore, sempre all’interno dell’Università di Sassari”. Quindi: all’Università di Sassari, Doria è amico personale del rettore. Ma da assessore è colui che decide la politica sanitaria della Sardegna, inclusa la gestione dell’Aou che per metà è un fatto di ateneo ma per l’altra dipende dalla Regione. Quanto basta per capire, come ha detto il presidente del Pd, che “il centrodestra, quando c’è da prendere, non si ferma nemmeno davanti a ragioni di opportunità politica”.