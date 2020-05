Dopo i due mesi del lockdown per l’emergenza sanitaria, si torna a discutere di politica a Nuoro, unico capoluogo di provincia che quest’anno dovrà rinnovare la compagine amministrativa. Il tavolo del centrosinistra, che dovrà scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie, torna a riunirsi e fissa la data della competizione per il 28 giugno, ma cominciano ad arrivare le prime defezioni: l’esponente di Articolo 1 Mdp, Francesco Guccini, candidato alla corsa insieme a Francesco Manca di Fare Comunità e Carlo Prevosto del Pd, si tira fuori e annuncia la sua candidatura autonoma. “Lascio questo tavolo perché non c’ è chiarezza – spiega all’Ansa Guccini -. Si aspetta che il sindaco uscente Andrea Soddu sciolga la riserva e decida se partecipare o no. Il centrosinistra non può ridursi a inseguire un singolo candidato per mesi e mesi. Io mi sarei aspettato che si parlasse di programmi e di cose da fare in un momento drammatico per la nostra economia con molti dei nostri cittadini ridotti in povertà. Per questo ho deciso di proseguire per la mia strada e candidarmi a primo cittadino di questa città e lo faccio indipendentemente dal mio partito, che è libero di proseguire senza di me”.

E mentre Guccini esce i coordinatori del tavolo di coalizione invitano al dialogo e all’unità. Invito accolto da Lisetta Bidoni che a gennaio aveva annunciato la sua candidatura autonoma con Progetto 20-25. “Non solo accogliamo l’invito al dialogo, ma rilanciamo con la richiesta che il confronto sia aperto all’intero schieramento che si riconosce nei valori della solidarietà sociale, in modo paritario, senza pregiudizi di sorta” risponde Bidoni. Una posizione che le costa la scissione interna al suo gruppo: perde infatti gli ex assessori comunali Leonardo Moro e Tore Daga, in netta contrapposizione con l’amministrazione Soddu. “Dopo l’emergenza sanitaria che ha visto l’acuirsi delle diseguaglianze fra persone, abbiamo bisogno di una nuova e maggiore responsabilità sociale economica e culturale – afferma Michele Piras, coordinatore del tavolo di centrosinistra, che vede insieme Pd, Articolo 1, Centro Democratico, Partito Socialista, Italia Viva, Fare Comunità, Nuoro Attiva, Italia in Comune e Veranu -. Servono nuove idee e progetti. La scelta del candidato sindaco sarà fatta con le primarie, questa è la nostra piazza aperta, non la politica che si chiude nelle stanze e l’avversario per noi è il centro destra”.