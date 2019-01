Vanno depositate il 20 e il 21 gennaio – nella Corte d’Appello del capoluogo – le liste delle Regionali 2019. Ciascuna forza politica deve presentarsi alle urne con 60 nomi, di cui 20 nella circoscrizione elettorale di Cagliari, 12 su Sassari, 6 a testa per i collegi di Gallura, Nuoro e Oristano, 4 sul Sulcis, altrettanti nel Medio Campidano, 2 in Ogliastra. A poco più di due settimane dalla scadenza, circolano altri nomi di aspiranti consiglieri regionali. Qui un vademecum su come funziona la legge elettorale della Sardegna.

La prima novità sulle liste riguarda un cambio di schieramento per un uscente dell’Aula: Roberto Desini, eletto nel 2014 col centrosinistra attraverso il Centro democratico e poi passato al Partito dei Sardi, approda nell’alleanza di Christian Solinas. Desini, ex sindaco di Sennori, lo fa con Sardegna Venti20, la civica di Stefano Tunis, anche lui consigliere uscente e ugualmente ricandidato.

Sempre in quota centrodestra, nella partita delle Regionali entra il ginecologo Gian Benedetto Melis, primario fresco di pensione, a capo della clinica di Ostetricia nel vecchio San Giovanni di Dio a Cagliari e poi al Policlinico di Monserrato. Melis correrà coi Riformatori. In lista, sempre nel collegio del capoluogo, anche l’ex comandante della Polstrada, Beppe Gargiulo. In corsa coi liberal democratici pure il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, la consigliera comunale di Pula, Maria Cristina Zucca, e la commercialista di Cagliari, Elena Mamia.

I Riformatori vengono lasciati da Franco Mula, consigliere regionale dal 2009 al 2014. Mula, di Orosei, ha scelto di ricandidarsi col Psd’Az e correrà nel collegio di Nuoro. In questa stessa circoscrizione i Fratelli d’Italia mettono in lista Marco Fadda, vicesindaco di Siniscola. Sempre con gli Fdi partecipano alle Regionali del 24 febbraio pure Fenisia Erdas, ex assessore a Cabras, e Libero Lai, presidente dell’associazione Allenatori calcio nel Medio Campidano, dove il capolista sarà il consigliere uscente Gianni Lampis.

Da Forza Italia due nomi nuovi nella circoscrizione del Sassarese: il primo è quello di Elena Fonnesu, dipendente della Sogeaal, la società che gestisce lo scalo algherese nonché figlia dell’ex parlamentare azzurro Antonello; il secondo candidato è il commissario provinciale del partito, Manuel Alivesi.

Franco Cuccureddu, sindaco di Castelsardo ed ex consigliere regionale, sarà il capolista a Sassari col Movimento Sardegna Civica, una delle undici liste del centrodestra (l’ha fondata lo stesso Cuccureddu). Nel Sulcis guiderà il gruppo di quattro candidati il primo cittadino di Perdaxius, Gianfranco Trullu. Elio Mameli, ex fascia tricolore a Villaspeciosa (Cagliari), dove è attualmente vicesindaco, correrà ugualmente col Movimento civica. Sempre nella circoscrizione del capoluogo si candidano il consigliere comunale di Capoterra, Stefano Piano, il sindaco di Mandas, Marco Pisano, e il vice primo cittadino di Isili, Valerio Doa. Nel collegio di Oristano si presenta alle urne Gianfranco Attene, ex assessore provinciale.

Sul fronte di Massimo Zedda, leader del polo civico-politico di centrosinistra, filtrano meno indiscrezioni. Tra i nomi sicuri due consiglieri comunali di Cagliari, entrambi eletti nel 2016 con Sel, oggi Campo Progressista, il partito del candidato governatore: sono Alessio Alìas, presidente della commissione Cultura e Verde pubblico, e Anna Puddu, a capo della commissione Lavori pubblici. Coi Progressisti potrebbe correre pure Francesco Stara, anche lui esponente dell’Assemblea civica, eletto due anni fa col Psd’Az e poi rimasto nella coalizione di Zedda dopo l’alleanza dei Quattro Mori con la Lega. Coi Leu saranno elezioni regionali per la sindaca di Guasila, Paola Casula.

Altri due amministratori locali sono nella lista del Pd: si tratta di Vittoria Baire, consigliera comunale a Capoterra, e di Emanuele Cabboi, leader dell’opposizione a Dolianova. Sempre nel collegio del capoluogo si presenta alle urne in quota dem anche Isabella Murtas, dipendente di Tiscali, dove è rappresentante sindacale della Cgil. Si sposta sulle Regionali pure Giuseppe Casti, ex sindaco di Carbonia ed ex presidente del Cal, il Consiglio per le autonomie locali. In corsa per la seconda volta, dopo l’elezione mancata per un soffio nel 2014, Gigi Piano, faddiano del Pd, segretario provinciale nel Medio Campidano e attuale segretario particolare dell’assessore all’Urbanistica, Cristiano Erriu.

Alessandra Carta

(@alessacart on Twitter)