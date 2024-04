Comunali di Cagliari, è ufficiale: Massimo Zedda candidato del centrosinistra

Il tavolo di ieri ha sciolto le riserve: Massimo Zedda sarà il candidato sindaco alle Comunali di Cagliari per il centrosinistra nel formato ‘campo largo‘, con una alleanza che replica quella risultata vittoriosa alle Regionali con la presidente Alessandra Todde. L’ex primo cittadino – con due mandati dal 2011 al 2019 – ha ottenuto l’appoggio delle sigle che compongono la coalizione nella riunione nella sede regionale del Pd a Cagliari. Proprio i Dem hanno chiesto un surplus di riflessione – in campo c’era anche il nome di Davide Carta, dopo l’elezione di Piero Comandini a presidente del Consiglio regionale – ma poi anche il partito ha deciso di convergere su Zedda. Che se la dovrà vedere con la sua quasi omonima, Alessandra, che raccoglie il testimone di Paolo Truzzu ora seduto nei banchi di via Roma.

In campo c’è anche l’avvocato Giuseppe Farris, che è stato assessore e consigliere comunale in quota Forza Italia: la sua candidatura è civica in area centrodestra. Ancora da decifrare le intenzioni del Psd’Az: i sardisti hanno rotto con il centrodestra proprio per la decisione di puntare su Alessandra Zedda (ex FI, ora Lega) e hanno davanti a sé due strade: corsa solitaria con l’ex assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, oppure convergenza su Farris.

L’alleanza del ‘campo largo’ sembra reggere in Sardegna, nonostante scricchioli – per usare un eufemismo – a livello nazionale e dovrebbe presentarsi unita anche a Sassari e ad Alghero. Nella prima, sarà il Partito Democratico ad esprimere un candidato e se la giocano l’ex sindaco Gianfranco Ganau e il coordinatore provinciale del partito, Giuseppe Mascia. Così pure nella città catalana, dove il candidato sindaco sarà quasi sicuramente Raimondo Cacciotto.

Intanto c’è anche da capire cosa faranno le forze coalizzate con Renato Soru alle Regionali. L’ipotesi a Cagliari è quella di un allargamento del campo, per blindare la vittoria di Zedda magari già al primo turno. Ma i tentativi non è detto che vadano a buon fine, in primis per resistenze all’interno della coalizione. “Il M5s ritiene che il campo largo che ha sostenuto Todde sia la scelta più coerente da offrire ai cittadini”, dice Michele Ciusa. “Non mettiamo nessun veto, crediamo nella coerenza e nella proposta che abbiamo avanzato per le Regionali”. Sembra un no a Progetto Sardegna, Azione e +Europa.