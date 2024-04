Comunali ad Alghero, accordo nel centrodestra su Tedde. Rientra dissenso Riformatori, Psd’Az ancora fuori

Si è chiuso l’accordo nella coalizione di centrodestra sulla candidatura di Marco Tedde a sindaco di Alghero. Il dissenso dei Riformatori della città catalana alla fine è rientrato e la coalizione si presenterà unita alle Comunali. Ma senza il Psd’Az che in questi giorni è impegnato nelle fasi congressuali del partito, subito dopo la rottura con il centrodestra per via della scelta di Alessandra Zedda come candidata a Cagliari senza aver avuto la possibilità di discutere dell’ipotesi Gianni Chessa. Tedde punta almeno a un patto programmatico per portare i sardisti a sostenere la sua candidatura.

Nella riunione che ha sancito definitivamente gli accordi e il perimetro della coalizione, erano presenti rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Azione, Riformatori e i rappresentanti di due liste civiche: Patto per Alghero e Prima Alghero. “Alghero è all’interno di un progetto ben più ampio che riguarda l’area vasta con l’asse provinciale che si snoda su Sassari-Alghero-Porto Torres – ha spiegato Tedde -. Non è un caso che la mia candidatura sia stata annunciata prima nel capoluogo di provincia insieme alla presentazione alla stampa di Gavino Mariotti. I vertici dei partiti nazionali e regionali guardano di buon grado una collaborazione che miri al rilancio della provincia del Nord-Sardegna e questo sarà uno degli obiettivi del progetto Alghero 2040, rilanciare e rimarcare l’importanza della Riviera del Corallo nel territorio regionale, non solo in veste turistica. In buona sostanza stiamo costruendo un progetto di riscossa del territorio del sassarese, e di risveglio dell’orgoglio della sua classe dirigente che in questi anni ha ceduto il passo a quella molto più reattiva del Sud Sardegna”.