A Cagliari la prima scuola di formazione politica per futuri amministratori locali

Nasce la prima Scuola di formazione politica rivolta interamente ed esclusivamente ai futuri amministratori locali – sindaci, assessori e consiglieri comunali – dal titolo “Amministratori preparati per territori complessi”. Tre serate di approfondimento sul buon governo dei Comuni, in programma a Cagliari, all’hotel Regina Margherita, lunedì 16 ottobre, lunedì 6 novembre e lunedì 20 novembre dalle ore 17,30 alle ore 20,00.

L’iniziativa, che nasce in vista delle prossime elezioni comunali ed è rivolta a un pubblico bipartisan, è inserita all’interno della cornice della scuola di formazione politica promossa dai Riformatori, che conta già 4 edizioni di successo.

“La sfida del futuro non deve essere quella di governare ma di farlo bene, con capacità progettuale, conoscenza, prospettiva e visione – spiega il Responsabile della Scuola di formazione politica, Umberto Ticca – Con questo ciclo di lezioni rispondiamo al fabbisogno formativo degli amministratori locali mettendo in campo una iniziativa che offre gli strumenti tecnici per conoscere da vicino e meglio l’Istituzione-Comune: per la prima volta chi intende gestire la vita dei Comuni ha la possibilità di farsi trovare preparato rispetto all’importante compito di amministrare i territori”.

Nel corso dei tre lunedì di formazione, grazie a ospiti di primo piano che si sono distinti nella gestione dei propri comuni e a un pool di esperti, verranno forniti tutti gli strumenti utili a chi oggi ha a che fare col governo dei territori. Esperienze dirette e governance, strumenti operativi ma anche la possibilità di approfondire una serie di temi tecnici che dal punto di vista operativo segnano la differenza tra amministratori preparati e non.

Al primo ciclo di incontri rivolo agli amministratori del sud Sardegna, seguirà una seconda parte del corso già in programma per la primavera, che si terrà invece nel Nord Sardegna.

LUNEDÌ 16 OTTOBRE. Si parte lunedì 16 ottobre con la prima giornata dal titolo “L’Istituzione Comune: poteri, competenze e struttura organizzativa”. Ospite della due ore di formazione sarà il sindaco di Ferrara Alan Fabbri che porterà l’esempio del proprio Comune, considerato sotto la sua guida virtuoso e innovativo, e parlerà del rapporto tra Comune e cittadini.

A seguire la sessione tecnica (che si concluderà a fine serata di ogni giornata con un dibattito aperto al pubblico). Il primo esperto sarà Giorgio La Spisa, già direttore generale del Comune di Cagliari, che affronterà il tema deirapporti con le altre istituzioni e della divisione di competenze interne. Andrea Boi, consulente del Comune di Cagliari in materia organizzativa tratterà il tema legato ai servizi pubblici locali e alla definizione e forme di gestione. Ad Abramo Garau, esperto di sistemi elettorali, spetterà il compito di accompagnare gli iscritti nel viaggio delle elezioni e, appunto, del sistema elettorale.

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE. “Strumenti di pianificazione e programmazione” sarà l’argomento al centro della seconda giornata, che vedrà la partecipazione in qualità di ospite del deputato Alessandro Cattaneo, già Sindaco di Pavia, che nell’occasione, proprio in virtù dell’esperienza maturata sul fronte dell’Amministrazione di un importante Comune come Pavia, affronterà l’annoso problema legato ai freni da rimuovere e alle nuove opportunità per lo sviluppo dei Comuni.

Nella sessione tecnica spazio invece a Stefania Masala, direttore generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate, che introdurrà il tema del bilancio comunale e dei trasferimenti da Stato e Regione”. Maria Sias, Presidente Associazione Culturale Ingegneri Cagliari, parlerà invece della pianificazione urbanistica ed edilizia offrendo una panoramica sui principali strumenti urbanistici comunali. A chiudere Francesco Sechi, pianificatore dei trasporti e coordinatore della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, che affronterà il tema della mobilità con un intervento legato alPUMS e al piano dei servizi minimi del TPL.

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE. La terza e ultima giornata sarà dedicata alle opere pubbliche. Ad aprire i lavori come ospite sarà il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che parlerà di sviluppo locale, rigenerazione urbana e rivitalizzazione della Comunità portando appunto l’esempio di Verona e del cambiamento in corso grazie alla sua amministrazione.

Nella parte tecnica, a Edoardo Balzarini, già Direttore Generale dell’Assessorato Lavori Pubblici, spetterà il compito di spiegare come nasce l’opera pubblica, dall’ideazione, al finanziamento passando per la progettazione e l’esecuzione. Seguirà l’intervento di Franco Patricolo, già dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Cagliari, che parlerà della gestione del cantiere dalla consegna dell’area al collaudo finale. In chiusura Raffaele Lorrai, già Assessore dei Lavori Pubblici del Comune di Cagliari che analizzerà le opere pubbliche come strumento di sviluppo e rigenerazione.