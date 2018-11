Il fumetto dialoga con le varie arti per affrontare temi attuali come la condizione femminile, i diritti della comunità LGBT, la tutela ambientale. Ritorna dal 23 al 25 novembre a Cagliari Nues, festival dei fumetti e dei cartoni nel Mediterraneo. Si presenta con un ricco calendario di mostre, presentazioni, incontri e performance e tanti ospiti tra cui Leo Ortolani, Sergio Giardo, Giuseppe Palumbo, Lorenzo Terranera, Otto Gabos. Quartier generale della kermesse diretta da Bepi Vigna, figura di rilievo nella produzione culturale fumettistica made in Italy, è il neonato polo culturale e bibliotecario della città di Cagliari, l’AMI – Archivio Multimediale dell’Immaginario di via Falzarego. Ma sono previsti appuntamenti anche all’Exmà e altri luoghi e tappe, a dicembre, a Lanusei, Baunei, Nuxis, Iglesias e Macomer. Tra gli ospiti anche l’illustratrice e disegnatrice Marta Bertagna che presenterà agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pirri il libro illustrato “Il bullismo spiegato ai bambini”.

La giornata del 23 proseguirà nella sede del Centro Internazionale del Fumetto, in via Falzarego, dove alle 17.30 verrà presentata la mostra “Spazio, ultima frontiera”, dedicata alle origini della fantascienza, da Frankenstein a Star Wars. Curata da Bepi Vigna e da Stefania Costa, tra le opere esposte, alcune tavole originali di diversi artisti, tra cui Sergio Giardo, fumettista di casa Bonelli, che interverrà nel corso dell’incontro. Poi sarà presentato Egon Schiele. Il corpo struggente”, la vita del celebre pittore, attraverso il segno di uno dei più importanti graphic novelist della scena italiana, Otto Gabos. Tra gli appuntamenti di rilievo anche quello del 24 con il celebre creatore di Rat-Man, Leo Ortolani, con il suo progetto editoriale “C’è spazio per tutti”. Al Liceo Scientifico Pitagora di Selargius, l’editor Andrea Plazzi e il disegnatore Giuseppe Palumbo presenteranno “Archimede Infinito 2.0”, un’importante opera che approfondisce l’importantissimo tema della trasmissione della scienza e del sapere.