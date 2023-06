Prima il rifiuto, poi il desiderio di maternità: il nuovo romanzo di Antonella Lattanzi

Due nuovi appuntamenti con Émtula, la finestra sulla letteratura e i libri che non si chiude mai. Oggi, lunedì 19 giugno, alle 19,30, la scrittrice Antonella Lattanzi presenterà a Cagliari il suo nuovo romanzo ‘Cose che non si raccontano’. Il 23 il bis a Sassari.

Oggi la Lattanzi aspetta curiosi e appassionati in piazza Sant’Eulalia. L’autrice dialogherà con Lucia Cossu. “L’evento è organizzato in collaborazione con Einaudi, Ubik, Apriamo le finestre alla Marina, Karalettura, la Congregazione Santissimo Sacramento nella Marina Onlus e la libreria Mieleamaro di Cagliari”, è scritto in un comunicato.

Nel capoluogo turritano sarà invece la Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto 7, a ospitare la scrittrice che converserà con Veronica Monti, a partire dalle 18. “L’incontro è organizzato in collaborazione con Einaudi, Ubik, Fondazione di Sardegna, Koinè Book Club, la libreria Koinè Ubik di Sassari, Studio Massaiu e Florgarden”, si legge in una nota.

Il romanzo della Lattanzi parte dal presupposto che non è mai il momento giusto per fare un figlio. “Prima vogliamo vivere, viaggiare, lavorare”. Così Antonella, la protagonista, vuole diventare una scrittrice: la sua è un’ambizione assoluta, senza scampo. Per questo a vent’anni, per due volte, interrompe volontariamente la gravidanza. Quando anni dopo si sente invece pronta, con un compagno a fianco, è il suo fisico a non esserlo. E così inizia l’iter brutale dell’ostinazione, dell’ossessione, della medicalizzazione.

Antonella Lattanzi è nata a Bari nel 1979 e vive a Roma. È scrittrice e sceneggiatrice. Ha pubblicato i romanzi “Devozione” (Einaudi Stile Libero, 2010), “Prima che tu mi tradisca” (Einaudi Stile Libero, 2013), “Una storia nera” (Mondadori, 2017) e “Questo giorno che incombe” (HarperCollins Italia, 2021). Per il cinema ha scritto, tra le altre, le sceneggiature di “Fiore” di Claudio Giovannesi, “Il campione” e “Una storia nera” (tratto dal suo romanzo omonimo) di Leonardo D’Agostini. Collabora con il «Corriere della Sera». I suoi libri sono tradotti in diverse lingue.

Il festival Éntula, invece, è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo dell’Assessorato regionale alla Pubblica istruzione e Fondazione di Sardegna. Lo sponsor principale sono Gaxa e Tiscali, mentre Sardinia Post è il media partner.