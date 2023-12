“Poesie di carta”, lo spettacolo di Grazia di Michele chiude Animanera mediterranea 2023

Chiude la rassegna Animanera Mediterranea 2023 “Poesie di Carta” sul palco del Ten di Nuoro il 27 dicembre alle 20,30. L’evento celebra l’indimenticata Marisa Sannia, tramite la voce di Grazia di Michele. Sarà presente anche il giornalista Giacomo Serreli, già ospite della manifestazione per il concerto di Alberto Sanna. La sensibilità poetica di Sannia ha incontrato quella di Grazia Di Michele, che ascoltando “Rosa de papel”, l’ultimo suo lavoro, tributo all’opera giovanile di Federico Garcia Lorca, se ne è letteralmente innamorata. Grazia si è immersa nel mondo di Marisa e ne è riemersa con tesori preziosi: stralci di copioni scritti da Marisa per la presentazione dei suoi spettacoli teatrali, traduzioni originali di poesie, canzoni inedite, frammenti di uno spettacolo che non ha avuto il tempo di essere messo in scena. Arruolati i musicisti storici di Marisa, ha costruito così “Poesie di carta”, un concerto suggestivo, i cui brani in scaletta – scelti tra i più rappresentativi della carriera di Marisa Sannia – sono intervallati dai suoi pensieri (in alcuni casi trasmessi dalla sua propria voce), foto, video, riflessioni.

Conosciuta per lo più per i brani di musica leggera portati al successo negli anni ‘60 e ‘70, Marisa Sannia, scomparsa prematuramente nel 2008, è stata un’artista poliedrica e appassionata, quanto discreta. Il suo amore per l’arte negli anni l’ha portata a coltivare la sua vena autoriale, tanto da scrivere testi e musiche per se stessa (“Nanas e Janas”) e musicare versi di poeti sardi quali Antioco Casula (“Sa oghe de su entu e de su mare”) e Francesco Masala (“Melagranada”). La sua sensibilità poetica ha incontrato quella di Grazia Di Michele che -ascoltando “Rosa de papel”- l’ultimo suo lavoro, tributo all’opera giovanile di Federico Garcia Lorca, se ne è letteralmente innamorata. Grazia di Michele si è immersa nel mondo di Marisa Sannia e ne è riemersa con tesori preziosi: stralci di copioni scritti dalla cantante per la presentazione dei suoi spettacoli teatrali, traduzioni originali di poesie, canzoni inedite, frammenti di uno spettacolo che non ha avuto il tempo di essere messo in scena.

Arruolati i musicisti storici di Sannia, ha costruito così “Poesie di carta”, un concerto suggestivo, i cui brani in scaletta – scelti tra i più rappresentativi della carriera di Marisa Sannia – sono intervallati dai suoi pensieri (in alcuni casi trasmessi dalla sua propria voce), foto, video, riflessioni. Canzoni in italiano, sardo, spagnolo in un ambiente sonoro world originale, sapientemente costruito da Marisa Sannia e ripreso da Grazia di Michele grazie alla collaborazione con Marco Piras al pianoforte, Fabrizio Fabiano al violoncello, Bruno Piccinnu alle percussioni, Fabiano Lelli alla chitarra ed Ermanno Dodaro al contrabbasso. “Poesie di carta” è stato già rappresentato a Roma, Milano ed in diverse date in Sardegna (dove Grazia Di Michele ha ricevuto il prestigioso premio Maria Carta). Un tributo da una cantautrice ad un’altra, suggello di un’amicizia speciale.