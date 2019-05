Un nuovo riconoscimento per Cagliari. Il capoluogo sardo è stato inserito nella rubrica ‘el viajero’ del noto quotidiano spagnolo ‘El Paìs’. Una vera e propria mini guida turistica della città quella pubblicata giovedì nell’articolo Cagliari, esencias de Cerdeña tradotto ‘Cagliari, essenze di Sardegna’, nell’edizione online del giornale.

In una mappa vengono citate le principali attrazioni del centro storico e le bellezze paesaggistiche: si va dai bastioni alla Cattedrale di Bonaria passando per il parco di Molentargius e Monte Urpinu. Non manca l’elenco di numerosi locali storici, tra caffetterie e pizzerie, immancabile il mercato di San Benedetto oggetto più volte di recensioni positive da parte della stampa estera.