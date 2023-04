‘Monumenti aperti’, tutto pronto per la nuova edizione dal 6 maggio al 4 giugno

Il desiderio di riscoprire le bellezze del patrimonio culturale a cui ci siamo involontariamente abituati e una rinascita, dopo gli anni della pandemia, per i tesori della Sardegna: si presenta con lo slogan “Pratiche di meraviglia” la nuova edizione di Monumenti aperti, storica rassegna che ha fatto da apripista in tutta Italia nella fruizione dei beni culturali, che torna alla sua stagione naturale, la primavera. Per un mese, dal 6 maggio al 4 giugno, nei cinque fine settimana oltre 60 comuni apriranno in totale 750 monumenti che saranno raccontati e illustrati da 16mila tra studenti e volontari.

Tra i nuovi ingressi di quest’anno, il 25° della manifestazione nata a Cagliari e allargata poi al resto dell’Isola, c’è Triei, in provincia di Nuoro, la preziosissima tomba dei giganti di Osono, esempio perfettamente conservato di arte funeraria di età nuragica, e Monteleone Rocca Doria, nel Sassarese, con i resti del Castello dei Doria. E poi Ardauli (Oristano), Gonnostramatza (sud Sardegna), Stintino (Sassari) con il Museo della tonnara, Chiaramonti (Sassari) e Aritzo (Nuoro). E dopo le tappe sarde si confermano anche quelle nazionali: a ottobre la manifestazione si svolgerà a Ferrara, nel fine settimana del 21 e 22, e a Bitonto, in Puglia, il 28 e 29. Per la prossima edizione sono già pronte altre candidature importanti come Bologna, Ravenna, Parma, Rimini e Padova. In calendario a novembre anche il convegno nazionale “Il patrimonio culturale un laboratorio di nuove governance e innovazione digitale”. Vero protagonista dell’iniziativa curata dall’associazione Imago Mundi, è il mondo della scuola: dai bimbi più piccoli ai ragazzi delle superiori, sono sempre di più le speciali guide che accompagnano visitatori e turisti in tutti i siti aperti. Disponibile anche l’opzione tecnologica, con la app ufficiale della manifestazione Heart of Sardinia: sarà possibile consultare la mappa dei monumenti visitabili e salvare gli itinerari in anticipo.

“Si ritorna alla normalità, la partecipazione delle amministrazioni comunali è aumentata a livelli anche superiori a prima della pandemia”, così Massimiliano Messina, presidente dell’associazione Imago Mundi Odv racconta la 27esima edizione di Monumenti Aperti, durante la presentazione al Palazzo Vice Regio di Cagliari. “I Comuni tengono a mettere in mostra i propri tesori e ormai rappresentano vere e proprie colonne portanti della manifestazione anche numerosi enti locali che entrano per la prima volta nella rete”. “Il nostro auspicio più grande – sottolinea Messina – è arrivare, attraverso il Comitato che la sostiene, alla nascita della Fondazione di Comunità di Patrimonio Monumenti Aperti: la risultante naturale di ciò che è stato fatto e messo in campo, anche in termini di governance, in tutti questi anni, lo strumento, ormai di fondamentale importanza, per radicare sempre di più il progetto con il coinvolgimento dei territori, delle comunità e delle istituzioni e garantirgli vita, risorse e sviluppo”.

Questo il calendario delle date sarde: 6/7 maggio San Gavino Monreale, Iglesias, Sassari, Unione dei Comuni del basso Campidano (Nuraminis, Samatzai, San Sperate, Ussana, Villasor), Ozieri, Decimoputzu; 13/14 maggio: Arbus, Guspini, Carbonia, Alghero, Sestu, Lunamatrona (solo domenica 14), Chiaramonti, Tissi, Ploaghe, Monastir, Serramanna, Ossi, Villanovafranca, Monserrato, Villaputzu; 20/21 maggio: Triei, Porto Torres, Oristano, Gavoi, Sanluri (solo domenica 21), Sant’Antioco, Bosa; 27/28 maggio: Ovodda, Cagliari, Genuri, Tuili, Monteleone Rocca Doria, Dorgali, Ittiri, Thiesi, Settimo san Pietro, Siddi, Neoneli, Ardauli, Cuglieri, Gonnostramatza (solo domenica 28); 3/4 giugno: Carloforte, Tertenia, Selargius, Padria, Stintino, Elmas, Pula, Villacidro, Terralba, Quartu Sant’Elena, Aritzo, Villasimius, Ballao e Sardara.