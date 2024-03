“L’Alternos. Il romanzo della Sarda rivoluzione”, la nuova opera di Vindice Lecis

Si intitola “L’Alternos. Il romanzo della Sarda rivoluzione” il nuovo romanzo del giornalista e scrittore sassarese Vindice Lecis pubblicato da “Condaghes”. “È un romanzo che con gli occhi di braccianti, sanculotti, miliziani vede il dispiegarsi del triennio rivoluzionario sardo accanto a personaggi che hanno fatto la storia come Angioy, Mundula, Obino, Cillocco, Muroni e anche altri che ebbero un ruolo non indifferente – spiega lo scrittore nel suo profilo Facebook – . Sullo sfondo di avvenimenti giganteschi anche la vita dei villaggi e delle città”.

La nuova fatica letteraria di Lecis sarà presentata in prima assoluta a Cagliari venerdì 15 marzo alle 17.30, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, ed è tra le Anteprime della decima edizione del Festival Premio Emilio Lussu.

L’assalto francese, la cacciata dei piemontesi, i moti antifeudali nelle ville, l’assedio di Sassari, il trionfo e la sconfitta di Angioy rappresentano solo alcuni degli episodi narrati nel libro, che l’autore introdurrà di persona nel corso della presentazione dialogando con Vito Biolchini. Classe 1957, Lecis ha lavorato per 35 anni nel Gruppo editoriale “L’Espresso” ed è stato al contempo un prolifico autore di testi a carattere storico letterario.

“L’Alternos” prende il titolo dalla carica assegnata all’uomo simbolo dei moti rivoluzionari, Giovanni Maria Angioy, il leggendario giudice della Reale Udienza che, assieme a personaggi come Mundula, Cillocco, Obino, Muroni e altri, diventa il più tenace oppositore delle ingiustizie e delle vessazioni feudali.

Tra i protagonisti del romanzo trova spazio il sanculotto bonese Antonio Arras, testimone dell’ondata di ribellione che agita l’isola da un Capo all’altro e vede coinvolto ogni strato della popolazione. Mentre i giovani braccianti delle campagne e dei villaggi sono costretti a cedere i proventi del lavoro agli impietosi feudatari, la borghesia di Cagliari chiede che i sardi prendano parte alle cariche pubbliche e i printzipales logudoresi si schierano al fianco dei lavoratori per l’abolizione di un sistema disumano.

Il Festival Premio Emilio Lussu è organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco con il sostegno della Regione Sardegna e del comune di Cagliari, e ha aperto le domande al bando di concorso per la narrativa e saggistica edita e la narrativa edita a fumetti. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le ore 24 di sabato 1 giugno 2024. Il bando è consultabile e scaricabile sul sito dedicato al Festival cliccando sul link https://festivalpremioemiliolussu.org/festival-premio-emilio-lussu-x-edizione-2024-bando-di-concorso/