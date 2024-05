La Sardegna protagonista al 36° Salone internazionale del libro

Quindici gli editori della Sardegna presenti quest’anno alla XXXVI edizione del Salone internazionale del Libro. Nello stand di 120 metri quadri della Regione, al Lingotto Fiere di Torino, sono iniziate stamattina le presentazioni dei libri, alla presenza di autori ed editori. Mentre nel pomeriggio alcune decine di giovani studenti hanno partecipato ad un laboratorio di tecniche di stampa “Ischire Lab” curato da Ciro Auriemma, Silvia Crobu e Alessi Schreiber.

“Ad un mese esatto dal giuramento – sottolinea l’assessora della pubblica istruzione Ilaria Portas – sono particolarmente contenta di essere presente a questa iniziativa che rappresenta la più grande vetrina dell’editoria italiana e non solo. La cultura, attraverso manifestazioni come il Salone Internazionale del libro di Torino – ha concluso l’esponente della giunta Todde – diventa un ponte ideale per condurre la Sardegna nell’Italia e nel mondo”.

Il programma dello stand della Regione Sardegna si arricchisce di due momenti “OFF”, uno dei quali è stato curato dalla scrittrice di Iglesias Eleonora Carta (nella foto); il secondo è in programma domani e prevede la partecipazione di una classe proveniente da Eboli. Durante la giornata sono in programma i laboratori per i bambini e la presentazione di cinque libri. In continuità rispetto al tema principale, la Regione Sardegna propone il programma “Visiones”. Visioni di un’esistenza che mette le sue radici nella storia passata e contemporanea per generare quella futura, sugli esempi di donne e uomini della nostra terra (Gigi Riva, Maria Giacobbe, Michela Murgia e Enrico Atzeni, tutti scomparsi di recente, che saranno ricordati con eventi dedicati).

Fra gli appuntamenti, domani 10 maggio, alle 11, Stefano Alfano “CTM. In viaggio da 130 anni” (Gia Edizioni). Dialoga con l’autore Stefania D’Arista. Alle 12, “Ricordatemi come vi pare”. Ricordo di Michela Murgia. Alle 15, Gabriella Locci e Dario Piludu (Casa Falconieri) – “Arte come progetto” con le pubblicazioni “Vento di Mare” (2024) e “Terra di Maree” (2023). Alle 16 Clara Murtas “La Grotta della Vipera – dialoghi impossibili sul femminicidio” (Edizioni ABBA). Alle 17, Matteo Pinna – Illustrazione del progetto grafico (Wom Edizioni). Alle 17.30 Giuseppa Tanda “Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le domus de Janas” (Condaghes). Ricordo di Enrico Atzeni, archeologo. Presentazione della Candidatura Unesco.

Il 12 maggio, fra gli altri, alle 12: “Un Rombo di Tuono dal Cielo” – Ricordo di Gigi Riva a cura di Luca Telese autore di “Cuori Rossoblù” (Solferino) con la partecipazione di Gianfranco Matteoli, Gianluca Festa, Matteo Villa, Vittorio Pusceddu. Dialoga con gli ospiti Giampaolo Cirronis. Il 13 maggio, ore 17, fra gli altri: Donatella Pau Lewis “Eleonora d’Arborea, vista attraverso la Carta de Logu” (Remo Barbaro Edizioni). Con la partecipazione di Francesco Scalfari e Remo Barbaro.