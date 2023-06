La band americana degli Earthless arriva nell’Isola: rock psichedelico a Campidarte

Monolithix e Here I Stay uniscon le forze per portare in Sardegna una band tra le più importanti della scena psichedelica mondiale: gli Earthless. L’appuntamento è per venerdì 23 giugno 2023, presso Campidarte (Ussana/CA), uno spazio che ormai è un punto di riferimento per attività culturali e artistiche, non solo musicali. In pista dal 2001, il gruppo di San Diego composto da Isaiah Mitchell, Mike Eginton e Mario Rubalcaba é un trigono perfetto composto da chitarra, basso e batteria. Psichedelia, prog, kraut-rock, blues-rock ma fondamentalmente una tempesta elettrica che si abbatte su un palco, un live set tutto d’un fiato dalla prima nota all’ultima. Le loro influenze spaziano dall’hard rock più classico dei Black Sabbath e Led Zeppelin, sino al jazz di Miles Davis e il rock psichedelico giapponese. Il gruppo alterna la scrittura delle canzoni all’improvvisazione sul momento, suonando ripetutamente le parti improvvisate nei loro live set fino a farle diventare caratteristiche della canzone. Il loro album di debutto Sonic Prayer è una pietra miliare del genere, il loro ultimo lavoro Night parade of One Hundread Demons è del 2022, prodotto per Nuclear Blast Records da Dave Catching dei Queens of the Stone Age.

A condividere il palco con loro ci saranno i Black Rainbows da Roma: formazione di heavy-rock e doom che da anni si è guadagnata un posto di primo piano nella scena rock-psichedelica europea grazie ai dischi pubblicati e all’intensa attività concertistica lungo tutto il Vecchio Continente, e grazie alla presenza costante nei più importanti festival dedicati al genere: il loro ottavo album Superskull esce proprio a giugno di quest’anno. In apertura e chiusura dell’evento, ci sarà il dj belga Volksradio Moos.