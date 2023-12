“Il segreto della longevità” nel nuovo numero di Sardinia Post Magazine

“Il segreto della longevità” è il titolo di apertura del nuovo numero di Sardinia Post magazine, la rivista cartacea di Sardinia Post diretta da Guido Paglia in edicola da oggi e in distribuzione sulle navi Moby e Tirrenia direttamente in cabina. Nell’articolo di copertina Andrea Tramonte punta i riflettori sulla blue zone tra Ogliastra e Barbagia per raccontare e descrivere gli uomini e delle donne che vivono a volte più di cento anni, tentando di catturarne i segreti legati allo stile di vita e all’alimentazione. Il fatto di copertina è anticipato dall’editoriale di Nicolò Migheli, sociologo esperto di sviluppo rurale, a cui seguono i commenti firmati da Bruno Murgia e Andrea de Lucia.

C’è sempre il cibo e l’alimentazione al centro del servizio realizzato da Mariagrazia Marilotti, ma non si tratta di piatti comuni, bensì prelibatezze e pietanze uniche saltate fuori direttamente dai libri della Nobel Grazia Deledda.

I piatti sono diventati un menù che da un ristorante di Oliena sta conquistando tutta tutta Italia anche grazie a testimonial come Gianfranco Zola.

E’ invece dedicato a chi vuole scoprire la Sardegna meno nota e più selvaggia, con escursioni, trekking e arrampicate il dossier realizzato da Grazia Bontà. Percorsi avventurosi di diverse difficoltà dedicati a chi vuole immergersi nella natura e toccare con mano le bellezze uniche dell’Isola. Itinerari non solo per turisti ma anche per chi ama le passeggiate e le gite fuori porta.

Sempre Mariagrazia Marilotti descrive l’ultima iniziativa di Coldiretti Sardegna che ha siglato un accordo con il Kirghizistan per far arrivare nell’Isola giovani pastori e personale esperto in agricoltura. L’idea è quella non solo di uno scambio di conoscenze ma anche quella di aiutare le aziende agricole locali in cerca di manodopera.

Si rimane nel mondo dell’agricoltura con il servizio realizzato da Ilenia Mura che fa il punto sulla produzione di olio in Sardegna e sulle nuove prospettive per rilanciare il settore: prima fra tutte il turismo esperienziale con visite all’interno dei frantoi, concerti e arte tra gli ulivi.

E di arte si parla nell’intervista realizzata da Manuel Scordo al fumettista cagliaritano, Daniele Serra. L’autore grazie al suo suo stile acquarellato ha conquistato maestri dell’horror internazionale come Clive Barker e Stephen King per i quali ha realizzato copertine di libri e illustrazioni. Adesso l’artista sta già lavorando a Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore.

Spazio infine agli appuntamenti più importanti dei prossimi mesi in Sardegna e alle rubriche firmate da Ignazio Caruso, Claudio Loi, Giuseppe Cariddi, Giuseppe Carrus e Claudio Melis L’impaginazione grafica del magazine è curata da Rinaldo Crespi.