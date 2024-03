Concerti, dj set, arte e street food: Green Fields e Contemporary a Campidarte, Marta Del Grandi e Zaatar tra gli ospiti

Cinque concerti, party a seguire, dj set, due performance artistiche con il coinvolgimento del pubblico, un artista in residenza che presenterà il suo lavoro, street food e vino naturale: tutto pronto per la lunga giornata della nuova edizione di Green Fields, festival che si svolge venerdì 29 marzo, a partire dalle 17, negli spazi di Campidarte a Ussana e che per l’occasione ha unito le forze con il Contemporary, appuntamento dedicato ad arti performative e musica che si svolge ogni due anni nella vicina Donori.

Piatti forti della lunga giornata del festival saranno Marta Del Grandi, cantautrice e musicista milanese ormai nota a livello internazionale grazie all’uscita di due album – apprezzatissimi dalla critica e dal pubblico – per la storica etichetta inglese Fire Records; Zaatar, dj e producer franco-marocchina che esce per label importanti come Ritmo Fatale, Dischiautunno e Playgrounds; Alex Fernet, musicista di Bassano del Grappa ormai tra i nomi in crescita del nuovo pop italiano che emerge dall’underground. Insieme a loro anche i guest locali: Was, Rinfiggi, Robbie Follesa, i dj Alo, Onibaba e Le Feline.

Non solo musica: accanto a concerti e dj set la giornata prevede anche momenti dedicati all’arte, con la performance partecipata creata da Luca Spano (A Deserted Image), i colori flou dei tatuaggi in serigrafia a cura di Alberto Marci e di Cultìna, coworking creativo con sede nel quartiere Villanova a Cagliari, e la presentazione del lavoro in residenza dell’artista abruzzese – classe 1997 – Stefano Ventilii. E ancora, street food con la collaborazione tra la cucina di Campidarte e quella di Dario Torabi dell’Old Friend Bistrot (ristorante cagliaritano tra i bib gourmand della guida Michelin) e il vino naturale della cantina Sa Defenza di Donori.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione Lollove e l’associazione Brebus, insieme a Campidarte, con il contributo della Fondazione di Sardegna e la media partnership di Radio X. Tutte le info: instagram.com/green_fields_fest/