Cinema, al Bifest la Sardegna si aggiudica 2 premi su 3: premiati gli attori Angius e Sini

Sventolano i 4 mori a Bari in occasione del Bifest (Bari international film and tv festival): due opere prime, realizzate con il supporto di Regione Sardegna e Sardegna Film Commission, hanno trionfato nella sezione Italia film fest / Nuovo cinema italiano aggiudicandosi due dei tre premi in palio. Si tratta di “Tutti i cani muoiono da soli” del regista di Sassari, Paolo Pisanu, il quale ha ricevuto il premio Gabriele Ferzetti come miglior attore protagonista per Orlando Angius. “La terra delle donne” di Marisa Vallone ha invece ottenuto il premio Mariangela Melato come miglior attrice protagonista per Paola Sini.

Tutti i cani muoiono soli – Miglior attore Orlando Angius

Tutti i cani muoiono da soli è frutto della penna di Paolo Pisanu (che firma anche la regia) e Gianni Tetti, entrambi sassaresi. La prima mondiale del film si è svolta nello storico e suggestivo Teatro Piccinni, il quale oltre alla partecipazione di regista e sceneggiatore ha visto la presenza dei produttori Damiano Ticconi (Ang Film) e Gianluca Pignataro (Fandango), dei protagonisti Orlando Angius e Francesca Cavazzuti, dello scenografo Luca Noce e della direttrice della fotografia Sara Arango Ochoa. Al centro del racconto l’incontro fra due solitudini nella periferia del capoluogo gallurese, il ricongiungimento difficile tra un padre (Rudi, interpretato da Orlando Angius) e una figlia (Susanna – Francesca Cavazzuti). Per vedere il film in Sardegna, distribuito da Fandango, occorrerà attendere il 4 maggio.

Orlando Angius e Paola Sini.

“La varietà dei talenti sardi, il riuscito investimento sugli autori emergenti e sulle giovani società di produzione isolane” ha detto l’assessore regionale Andrea Biancareddu “conferma la solidità dell’ecosistema audiovisivo made in Sardegna, che ci porta con ben due opere prime a ricevere importanti riconoscimenti al festival internazionale di Bari. Opere finanziate dalla Regione e accompagnate sin dai primi passi dal supporto creativo e logistico della Sardegna Film Commission”.

La terra delle donne – Migliore attrice Paola Sini

Si tratta di un racconto storico e drammatico prodotto da Fidela Film, in co-produzione europea. Previsto in sala dal 27 aprile, parla dei destini di quattro donne appartenenti alla stessa famiglia segnata da disgrazie, un omaggio al potere ancestrale legato al mondo del femminile, ambientato in una Sardegna a cavallo della Seconda guerra mondiale. Alla prima nazionale di Bari hanno partecipato anche Sara Amerni (Armeni G.E.S. Production) gli attori Freddie Fox, Syama Rayner, la regista Marisa Vallone e Micheal Hoffmann che ha curato la Supervisione artistica.

“La nostra è un’Isola di grandi e piccoli autori e autrici di talento! La Sardegna diventa sempre più l’epicentro di ambiziose produzioni e di contenuti originali, che spaziano dal live action all’animazione, con progetti di altissima sperimentazione estetica e narrativa – commenta Michela Pirrigheddu, vice presidente della Fondazione Sardegna Film Commission -. Progetti che combinano l’alta formazione dei professionisti con le forme più originali di racconto, supportate ed incentivate dalla legge regionale sul cinema, dalla meravigliosa squadra della Film Commission per una strategia che convince le produzioni nazionali e internazionali a riconoscere come proprio rifugio creativo e di investimento la nostra Isola”.