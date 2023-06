Adiosu a Francesco Nuti, su risitu de su cìnema italianu si lassat un’eredidadi manna

Custa cida s’at lassau Francesco Nuti, una de is caras prus stimadas e famadas de su cìnema e de su spetàculu italianu. S’atori e regista, chi teniat 68 annus, at bìviu una vida de arrennèscidas e de disafius lassendi a palas de sei un’eredidadi de unus cantu de pellìculas e de personàgius de primori.

Sa vida de Francesco Nuti est partzida in duas partis. Sa prima issu dd’at bìvia comenti atori e regista famau, sa segunda comenti vìtima de sa crisi de su matessi generi cinematogràficu suu. Nuti est stètiu unu sìmbulu de sa commèdia romantica de is annus ’80 e ‘90, durci e amarigosa a su matessi tempus. Su stili suu dd’ant pigau comenti esèmpiu medas atoris còmicus de is generatzionis chi funt arribbadas pustis, mancai in pagus dd’arreconnoscant. Sa carrera de Francesco Nuti est marcada de momentus de prexu e de àterus de tristura manna, fintzas a candu in su 2006 po issu est cumentzau, a dolu mannu, unu tempus longu de maladia e infirmidadi.

Nàsciu in Prato in su 1955, Nuti cumentzat sa carrera de atori po si spàssiai, scriendi-sì a solu is monòlogus, fintzas a candu dd’apubant Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, chi ddu faint intrai in sa truma insoru “I Giancattivi”. Ghiau de Benvenuti chi ddi fait de regista, Nuti in su 1981 lompit a su cinematògrafu cun sa pellìcula “Ad Ovest di Paperino” innui portat in scena su repertòriu de is tres còmicus.

Lassaus “I Giancattivi”, Nuti cumentzat sa carrera a solu pighendi parti a tres pellìculas dirìgias de Maurizio Ponzi chi faint bessiri a pillu s’originalidadi befiana sua: “Madonna che silenzio c’è stasera” (1982), “Son contento” (1983) e “Io, Chiara e lo Scuro” (1983). Custas pellìculas ddi donant una fama manna e cun sa de tres bincit su “David de Donatello” e su “Nastro d’Argento” comenti su mellus atori protagonista. A pustis de is arrennèscidas tentas cun custus primus traballus Nuti si nci ghetat a fai su regista puru. In su 1985 dirigit sa pellìcula “Casablanca Casablanca”, chi sighit sa stòria cumentzada cun “Io, Chiara e lo Scuro”. Nuti est s’atori protagonista, acumpangiau innoi puru de Giuliana de Sio. Sa pellìcula liat ispiratzioni de “Casablanca” de Michael Curtiz e brullat apitzus de is certus de duus sposus in crisi. Nuti sighit a fai arriri in una manera dilicada chi dònnia tanti acabbat in crisis nevròticas. Sa pellìcula averìguat totu de sighida sa relata intra de un’òmini e de una fèmina.

Me is annus ’80 sa carrera de Francesco Nuti est marcada de àterus arresurtaus spantosus, cun pellìculas nodidas comenti “Tutta colpa del paradiso” (1985), “Stregati” (1986), “Caruso Pascoski di padre polacco” (1988) e “Willy Signori e vengo da lontano” (1989). A sa carrera de atori e de regista s’aciungit puru cussa de musicista. Giai in su 1979 Nuti imprentat s’album “Un giorno come tanti altri”. Sighint cantzonis chi faint de colonna sonora a is pellìculas suas: “Madonna che silenzio c’è stasera”, “Puppe a pera”, “Son contento”, “Giulia”, “Se l’hai vista camminare”, “Il signor quindicipalle”, “Marylin”, “Lovelor man”. In su 1988 pigat parti a su Festival de Sanremo cun una cantzoni romàntica e dilìcada chi fait emotzionai su pùblicu de s’Ariston: “Sarà per te”, dedicada a unu fillu chi no est ancora nàsciu. S’annu pustis sa cantzoni dda cantat Mina, imprentendi-dda in su discu “Uiallalla”, lompendi a un’arrennèscida manna.

Me is annus ’90 e 2000 Nuti dirigit e pigat parti a pellìculas chi no tenint sa matessi sorti de is de prima: “OcchioPinocchio” (1994), “Il signor Quindicipalle” (1998), “Io amo Andrea” (2000) e “Caruso, zero in condotta” (2001). Pustis de annus difìcilis, in su 2005 torrat a pigai parti a una pellìcula, “Concorso di colpa”, dirìgia de Claudio Fragrasso. A dolu mannu, custa est s’ùrtima pellìcula sua. Sa pagu sorti de is ùrtimus traballus, impari a problemas de alcolismu, faint arrui Francesco Nuti in una depressioni funguda.

Su mundu de su cìnema italianu, chi dd’iat portau a sa fama a cumentzu de carrera, no dd’agiudat mancu po nudda e Francesco dd’acabbat assolau. Est su chi incapitat soventi a is chi arrefudant de sighiri is arrègulas de su sistema e sighint a arrexonai cun sa conca insoru. In su 1994, candu bessit “Occhio Pinocchio”, in medas funt prexaus chi siat una faddina e chi su pùbblicu no dd’aggradessat meda. Nuti, cun su naturali suu toscanu chi ddi fait nai sèmpiri su chi pensat, no ingèniat a meda genti. In unu paisu chi donat arreconnoscimentus a totus, a Nuti no donant prus nudda, no ddu tzelebrant prus. Est comenti chi su mundu de su cìnema, imbidiosu, si ndi bollat scaresci a lestru cussu personàgiu prenu de sei, imbriagoni e depressu chi at tentu tropu fama.

In su 2006, candu parit chi depat pigai parti a un’àtera pellìcula, Francesco Nuti nd’arruit de sa scala de domu e pistat sa conca. Abarrat in coma po duus mesis. Candu bessit de su coma dd’arricòverant in unu centru specializau in riabilitatzioni, ma no at a torrai prus comenti prima e dd’at a tocai a bivi in una cadira po malàdius. In su mesi de donniasanti de su 2016 dd’arricòverant po un’emorragia celebrali. In custus annus no ddu lassant a solu is amigus toscanus de una vida, comenti Carlo Conti, Panariello, Pieraccioni e sa famìllia sua, su fradi Giovanni, sa filla Ginevra, fintzas sa ex pobidda Annamaria Malipiero.

Francesco Nuti lassat meda a su cìnema italianu, prus de su chi su cìnema italianu dd’apat donau. In medas dd’iant a depi torrai gràtzias, nosu chi dd’eus stimau comenti artista si dd’eus arregordai cun su risitu suu, chi cuàt totu su chi teniat aìnturu.

Massimiliano Meloni