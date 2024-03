Turismo lento in Sardegna: dal Governo oltre 600mila euro

È sempre più centrale il ruolo dei cammini religiosi e del turismo lento e sostenibile per la Sardegna: il Ministero del Turismo stanzia oltre 460 mila euro per il potenziamernto del Cammino minerario Santa Barbara (sud Sardegna), mentre altri 150 mila andranno al Comune di Bari Sardo (Ogliastra).

Cammini religiosi, il ministro Santanchè: “Stanziati ulteriori 15 milioni per un totale di 40 progetti, per un totale di oltre 19 milioni, con cui andremo a finanziare ben 40 progetti nell’ambito dei cammini religiosi . Mai nessun governo ha attenzionato così il settore”.

Più di 600mila euro, dunque, andranno alla Sardegna grazie al decreto per il rifinanziamento dell’avviso pubblico per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, che permetterà di sostenere così 26 nuovi interventi ammessi in graduatoria. Al terzo posto c’è il Cammino minerario di Santa Barbara (un percorso di 500 chilometri per 30 tappe nel sud ovest della Sardegna).

Il Ministero del Turismo, anche in vista dell’importante appuntamento del Giubileo 2025, ha così lavorato a una strategia per la valorizzazione di questi segmenti che costituiscono un asset fondamentale per l’intero ecosistema turistico.

Gli interventi finanziati sono orientati al miglioramento dei percorsi, alla loro promozione turistica, all’adeguamento – strutturale, funzionale e impiantistico – di immobili pubblici, e alla messa in sicurezza dei percorsi. Molte di queste misure prevedono la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, implementazione della copertura dati lungo i tracciati, creazione di hotspot Wi-Fi per zone poco coperte da segnale e dotazione di dispositivi di primo soccorso. Grande attenzione ad accessibilità e inclusività con interventi inerenti, tra gli altri, all’abbattimento di barriere architettoniche e all’installazione di segnaletica Braille.

Gli altri investimenti messi in campo, che sommati a queste risorse determinano un ammontare complessivo superiore ai 29 milioni di euro. (im)